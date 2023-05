Lleva dos meses en el cargo de presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), pero hasta ahora no se lo había visto en una entrevista a profundidad en los medios de comunicación. Giovanni Ortuño es un empresario de bajo perfil, pero no es nuevo en el gremio. Por muchos años presidió la comisión económica de la confederación y en las dos últimas gestiones fue su vicepresidente.

Ortuño es potosino de nacimiento, estudió ingeniería electrónica y en telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico de Monterrey, luego hizo una maestría en Santa Cruz y otra en La Paz, donde finalmente “se nacionalizó” como chukuta. De eso ya pasaron 30 años, en los cuales se convirtió en un empresario del sector de las telecomunicaciones. Actualmente es presidente de AXS Bolivia.

En esta entrevista con Página Siete explica los impactos negativos del incremento salarial y de la escasez de dólares, pero tiene una posición moderada respecto a las políticas del Gobierno. Por ejemplo, prefiere no opinar sobre el modelo económico del Gobierno porque el Presidente y su modelo fueron elegidos por voto popular.

Ha llegado al cargo y ha salido el aumento salarial decidido entre el Gobierno y la COB. ¿Cómo recibe usted esta noticia?

El incremento salarial tiene una repercusión económica importante. Estimamos que el 3% de incremento al haber básico tiene una incidencia en la empresa privada de 160 millones de dólares y en la empresa pública de 140 millones de dólares, son cifras altas que, sumadas a la situación económica que vivimos después de la pandemia y por factores externos e internos, no es positivo porque no ayuda a la generación de más empleo, precariza el empleo existente, fomenta la informalidad. Y, cuando sumamos la productividad que, según estimaciones del Inesad, entre 2017 y el 2022 ha bajado en un 16%, es un tema que complica muchísimo a la empresa privada. No todos los crecimientos son iguales, no todas las empresas han reaccionado de igual forma a la pospandemia y las realidades son diversas en todo tipo de empresas.

Los empresarios no han sido convocados para esta negociación.

El Gobierno, en cumplimiento de la Ley 2120, tiene la obligación de convocar al sector empleador a un diálogo exhaustivo, que ratifica los convenios internacionales. Es importante resaltar que la ley debe cumplirse por todos los bolivianos y en este caso más aún por el Gobierno.

¿Pero no la cumplió o sí?

Lastimosamente no hemos sido convocados al diálogo esta vez, lo cual genera problemas, porque, al final, los empleadores, que manejamos alrededor de 75% del PIB, somos los afectados por una normativa de este tipo y nuestra opinión no es considerada. Entonces, nos genera cierto grado de frustración el no haber sido convocados a plantear nuestras posiciones.

¿Qué implica para las empresas este impacto millonario del incremento salarial?

Cada empresa es un mundo. Poner presión sobre las empresas, en un contexto económico como el que estamos viviendo, significa un desafío importante para las empresas, más aún si la normativa es generalizada y no considera las realidades diversas de las empresas.

Durante el gobierno del MAS se han emitido una serie de normas a favor de los trabajadores ¿Cómo repercute eso en la economía del país?

Mientras las normas sean razonables y mejoren las condiciones laborales, nosotros no podemos estar en desacuerdo. Sin embargo, cada primero de mayo hay una tradición de derivar leyes (al Legislativo) para contentar al sector laboral, que son atentatorias contra la generación de empleo, la estabilidad de las empresas, como por ejemplo la Ley de Empresas Sociales. Podemos citar varias de esas leyes que generan un clima de incertidumbre hacia la sostenibilidad de las empresas y la generación de empleo.

¿Cuál es la situación actual del empleo en Bolivia?

El sector laboral boliviano está precarizado. Hoy en día Bolivia tiene 85% de informalidad, la más alta tasa en el mundo. Esa informalidad, sumada a que tenemos uno de los índices más bajos de productividad de la región y una política salarial complicada, precarizan el empleo, cada vez tenemos más gente pasando de lo formal a lo informal y desde el 2014 vemos que la cifra va en aumento en Bolivia. Por eso, creemos que Gobierno, empresarios y todos tenemos que entablar un diálogo para buscar nuevas formas de asegurar los derechos del trabajador, pero a la vez también asegurar derechos del empleador.

¿Por qué ocurre la caída de la productividad?

Por el número de días feriados y todas estas políticas que van en beneficio del trabajador, pero que van en contra de la continuidad laboral y que afectan negativamente a la productividad de las empresas. Me refiero específicamente a lo que el trabajador aporta en horas/hombre a la productividad de la empresa.

¿Cuál es la situación de las empresas en esta coyuntura? Hay seguridad para seguir invirtiendo o se están contrayendo.

El país vive desafíos importantes, de índole nacional e internacional. La conflictividad en los últimos años ha crecido bastante, especialmente en el último año, eso genera climas de incertidumbre, el clima en general de inversiones no ha sido promovido como desearíamos. Hay políticas salariales, hay más complejidad en los trámites ante el Estado, hay una serie de elementos que creemos que pueden mejorarse para buscar un mejor clima de inversión y atraer más inversión tanto nacional como inversión extranjera directa.

¿La raíz del problema puede estar en el modelo económico boliviano? ¿Cómo evalúa usted ese modelo?

De acuerdo a la Constitución existe un modelo donde hay diferentes actores en el mercado, que van desde empresas públicas hasta empresas privadas. Tener empresas públicas no está mal en tanto sean administradas transparentemente y eficientemente. El hecho de que existan empresas privadas bajo un modelo correcto, donde no se generen monopolios, donde haya competencia leal, funciona tan bien como funcionan las empresas públicas, creo que deben coexistir ambas.

¿Usted atribuiría la responsabilidad de esta situación de precrisis y el elevado déficit a los gastos de este modelo estatal?

Creo que contribuye en parte a la generación de déficit un manejo ineficiente del gasto público, sin embargo, yo no tengo las cifras ni la constatación para determinar si es que es una realidad que el Gobierno tenga un aparato improductivo o que no genere los mecanismos de control que debe tener la empresa pública.

Esta situación ha llevado a la caída de las reservas internacionales. ¿Cómo ha impactado eso en la situación de la empresa privada y de la economía del país?

El problema de la caída de las reservas definitivamente ha contribuido a una escasez de dólares, de divisas, esa escasez de divisas complica la operatividad de las empresas grandemente, porque la mayor parte de las empresas tenemos insumos que pagamos fuera y al momento de no poder enviar dólares o que se encarezca el envío de dólares nos genera problemas operativos serios. En cuanto a la estabilidad también, un clima de incertidumbre genera siempre problemas para atraer inversiones. El proceso de toma de decisiones para invertir en el país se complica cuando hay este ambiente de inseguridad y escasez, perjudica el desenvolvimiento de las empresas.

¿Cuánto ha afectado a la operatividad de las empresas esta escasez de dólares?

No tenemos cifras todavía, estamos muy cercanos al problema.