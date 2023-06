La autoridad rechazó las recientes declaraciones del vicepresidente del MAS Gerardo García, quien expresó que el “peor enemigo” del partido y del líder del instrumento político, Evo Morales, es precisamente el presidente Arce.

“Él (Luis Arce) no es el enemigo principal y no podemos confundirnos, no podemos pretender confundir a las bases, con miras justamente a avanzar en ambiciones personales o con miras a avanzar en la expulsión de nuestro presidente, eso no va a garantizar en ningún momento la continuidad de nuestro proceso de cambio, ni nuestra revolución democrática y cultural”, subrayó.

Respecto a supuestos intentos de envenenamiento al expresidente Morales, a los que hizo referencia García en conferencia de prensa, Prada manifestó que el único veneno que se está sembrando y que puede ocasionar un daño irreversible a su lucha es la división.

“El único veneno que se está sembrando y que puede ocasionar un daño irreversible en torno a la continuidad de nuestro proceso de cambio, de nuestra revolución democrática y cultural, es la división”, enfatizó.

Arce fue acusado de “alta traición” por García, quien dijo que no respetó al partido que lo encumbró en el poder, y sostuvo que busca una reelección, impulsando su propia estructura política.

“Ellos siguen diciendo que son del MAS, pero actúan de otra manera, ya han intentando y están intentando hacer su propia estructura política y eso es una alta traición dentro del MAS-IPSP, no se debería permitir nunca, estando en el Gobierno gracias al instrumento político, a estas banderas azules, gracias a eso ha entrado de Presidente no ha entrado por otro color”, dijo García.

El plan de expulsión de Arce del MAS fue alertado en un principio por el concejal cochabambino Joel Flores, quien afirmó que esto se realizaría en un congreso nacional.

La dirección nacional del partido determinó prohibir a los funcionarios públicos y autoridades designadas su participación en los congresos nacionales, departamentales, regionales, provinciales, municipales y sectoriales.