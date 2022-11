“Si hemos resuelto el tema de la distribución de los recursos y hemos resuelto el tema del acuerdo, como lo están expresando en este momento (ayer), que es importante que la fecha del censo se defina en la mesa técnica. Entonces, teniendo estos dos elementos no hay ningún sentido que se mantenga estas medidas de presión y podría darse de manera inmediata el diálogo, mañana mismo (hoy)”, respondió ayer por la noche Richter en contacto con PAT, ante la consulta de qué responde al pedido de diálogo.

Dijo que incluso, el Gobierno está dispuesto a suscribir un acuerdo de todo lo que está diciendo y que el documento lo pueden firmar apenas se instale el diálogo

En respuesta, el rector de la Universidad Autónoma René Gabriel Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, indicó este martes que la convocatoria al diálogo era sin “condicionamientos” y que le parece una imprudencia la declaración del vocero.

“Usted está poniendo una condición. Estamos dispuestos al diálogo, pero que no nos pongan esa condición de levantar las medidas de presión, por lo tanto, debe haber un diálogo sincero, me parece una imprudencia lo que dice el vocero (...). Oficialmente no tenemos una respuesta oficial”, afirmó Cuéllar en contacto con medios cruceños.

Recordó que esta convocatoria la hicieron para que no “explote” los ánimos caldeados de la población y que no se dé más enfrentamientos. Este martes, la región acata su día 11 de paro indefinido y octavo del cerco.

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, señaló que la institucionalidad cruceña está con la predisposición a dialogar, para lo cual pidió al Gobierno que no envíe a sus organizaciones sociales para que se enfrenten con la población.