El Gobierno respondió a las críticas del expresidente Evo Morales y le recordó que hoy la economía boliviana paga las facturas de no haberse realizado las inversiones necesarias en su gestión para mantener la producción de gas natural, además de las mentiras de una exautoridad que dijo que Bolivia estaba sobre un mar de este recurso.

Además, mediante un comunicado de prensa, los funcionarios públicos rechazaron ayer las declaraciones e indicaron que aguardan a que el exmandatario Morales reflexione y haga una rectificación. Los trabajadores aseguraron que en la gestión de Morales se le dio el mismo apoyo que se da ahora al presidente Luis Arce Catacora.

Horas antes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, convocó ayer a una conferencia de prensa para realizar algunas aclaraciones sobre el funcionamiento de la economía, debido a otras aseveraciones realizadas por el exmandatario Morales el domingo durante el acto de aniversario del MAS.

Montenegro explicó que el modelo económico-social- comunitario tiene la tarea de llevar excedentes económicos a la inversión en actividades que generen valor agregado y redistribuir ingresos.

Recordó que en las tres gestiones de gobierno de Morales -2006-2019- la renta petrolera llegó a 37.500 millones de dólares, un ingreso que se dio por la producción de gas y más ingresos por buenos precios. Se tuvo un pico de ingresos por el gas de 5.489 millones de dólares en 2014 cuando se alcanzó el máximo nivel de renta, que luego fue descendiendo hasta 1.755 millones de dólares en 2015, y 1.896 millones de dólares en 2017 y 2.277 millones de dólares en 2018 y 2.005 millones de dólares en 2019 (gestión de Morales).

Según Montenegro, la situación actual se debe a que no se hicieron las inversiones necesarias en exploración petrolera para mantener los niveles de producción de gas que se tenían antes. “Si se quería mantener ese nivel de ingresos y producción de gas, se necesitaban agresivos niveles de inversión en exploración y desarrollo de campos petroleros”, remarcó.

La inversión pública ejecutada en hidrocarburos que en 2015 llegó a 678 millones de dólares, en 2019 (cuando Evo Morales dejó el Gobierno) disminuyó a 134 millones de dólares, en 2020 a 87 millones de dólares (gestión Jeanine Añez) y en 2022 se recuperó a 150 millones de dólares.

“Con esos niveles de inversiones y ejecución en efectivo obviamente no ha habido los réditos que se hubieran esperado en el sector petrolero y actualmente la economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión en la manera agresiva que se señalaba. Incluso un ministro de Hidrocarburos le mintió al compañero Evo Morales diciendo que estábamos en un mar de gas y actualmente no se tiene ese nivel de producción”, subrayó la autoridad.

En 2014, Bolivia llegó a producir 59,6 millones de metros cúbicos de gas natural por día y 63.000 barriles por día de hidrocarburos líquidos. Según Montenegro, ahora sólo se producen entre 38 y 40 MMmcd.

La producción de gas en enero fue de 39,2 MMmcd, en febrero de este año de 37,9 MMmcd, la de líquidos de 33.940 barriles en enero y de 33.230 barriles en febrero, según datos de YPFB procesados por el Centro Departamental de Monitoreo y Fiscalización en Hidrocarburos de la Gobernación de Santa Cruz.

“El mar de gas lo hemos descubierto, solamente que ustedes no lo visualizan, no lo quieren visualizar; la prensa habla barbaridades, se dicen y desdicen. Para encontrar el mar de gas hay que encontrar otros pozos”, manifestó un 13 de enero de 2019 el entonces ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez, en la gestión de Morales.

Se refería a que a partir del “éxito” con el pozo exploratorio Boyuy X2 se descubrió un “mar de gas” debajo de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, donde se encuentran 33 áreas hidrocarburíferas.

Montenegro recordó que la economía sufrió dos golpes duros, como fue la pandemia del covid con la paralización de actividades y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania que agudiza la incertidumbre.

El domingo, en la celebración del aniversario del partido azul en el departamento de Cochabamba, el líder del MAS, Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de estar “por debajo dividiendo con prebendas”. Incluso, el exdignatario, con un tono irónico, dijo que los funcionarios públicos que llegaron hasta Ivirgarzama lo hicieron para gritar: “Lucho, Lucho” a fin de “no perder su trabajo”.

“No puede decirnos que sólo servimos para gritar o para ovacionar a favor de nuestro Presidente por temor a perder nuestro trabajo, lo hicimos por Evo y lo hacemos por Lucho y por David. Gritaremos siempre por nuestra revolución democrática y cultural”, manifestó una de las representantes de los funcionarios públicos, mientras daba lectura a un pronunciamiento.

Los servidores públicos lamentaron esas aseveraciones y recordaron que en su momento se dio el mismo apoyo a Morales. Indicaron que el apoyo a ambos “es el mismo” sin ningún tipo de condicionamiento.