Gobierno busca sentencia de 15 años y Añez recurrirá a entes internacionales

El Gobierno rechaza la sentencia de 10 años contra la expresidenta Jeanine Añez por el caso Golpe II y anunció que apelará la misma en busca de una pena de 15 años, en tanto, la familia de la exmandataria y la bancada de Creemos anunciaron que acudirán a instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

El vocero de la Presidencia, Jorge Richter, informó que el Gobierno apelará ante la justicia la sentencia de 10 años de cárcel contra la expresidenta Jeanine Añez para lograr 15.

“Creemos que la magnitud de lo hecho no tiene una proporción adecuada con la sentencia de 10 años, ahí, pensamos nosotros, que la sentencia debe estar en límite de lo que se permitía, que son los 15 años”, anunció Richter.

En esa línea, la ejecutiva de la Confederación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa”, Flora Aguilar, también protestó por la condena de 10 años contra la expresidente Jeanine Añez, ya que le parece “muy poco” y pidió al Ministerio Público que impugne la sentencia.

“No estamos conformes con esa sentencia solo de 10 años, eso preocupa a las organizaciones, porque se debe dar la máxima sentencia, han vulnerado la Constitución Política del Estado por eso merece la sanción máxima de 15 años por el Golpe II”, dijo Aguilar.

Para la exministra Teresa Morales, la sentencia contra la exmandataria confirma que en 2019 “hubo golpe” y que ahora se debe enjuiciar a todos los líderes de la oposición que, según su criterio, son los “autores intelectuales” del hecho.

“Lo que deja en claro el fallo judicial es que en 2019 hubo golpe de Estado, y a partir de esa certeza, ahora tienen que ser procesados los autores intelectuales de la interrupción del orden democrático: Fernando Camacho, Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga”, dijo Morales.

Familia de Añez y Creemos

La familia de la expresidenta Jeanine Añez y Creemos rechazaron la sentencia de 10 años de cárcel contra la exmandataria y anunciaron, por separado, que acudirán a instancias internacionales para apelar la misma.

“Vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (...) En la vía internacional ya no hay partidos políticos, ya no hay injerencia política, ya no hay instrucciones, venganzas u órdenes que ellos (los jueces) tengan que cumplir. Se va a hacer justicia y va a dejar en vergüenza a todas las autoridades del país. No nos vamos a dar por vencidos”, afirmó Carolina Ribera, hija de la exmandataria.

De la misma forma, José Armando Ribera, hijo de Añez, afirmó que por la forma en que se ha llevado el proceso por la vía ordinaria, sin tomar en cuenta que se trata de una exmandataria de Estado, y porque se le han vulnerado todos sus derechos “vamos a ir por la vía internacional y en ese escenario encontraremos justicia”.

A pesar de que la defensa anunció que apelará la sentencia ante el Tribunal Departamental de Justicia y que también acudirán al Tribunal Constitucional Plurinacional, la familia de Añez ve con pocas esperanzas la reversión del fallo, por lo que anticipan que acudirán a la comunidad internacional.

Creemos

En tanto, la bancada de la alianza opositora Creemos, mediante un pronunciamiento público, anunció que también acudirá a todos los organismos internacionales pertinentes para restaurar los derechos vulnerados de la expresidenta Añez.

“Como bancada de oposición acudiremos a cuanta instancia sea pertinente y encaminaremos las acciones que sean necesarias para que Bolivia y el mundo sepan la verdad: ¡Fue Fraude y no Golpe!”, dice el pronunciamiento de los legisladores de Creemos.

En esa línea exhorta a los organismos internacionales, entre ellos a la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE), además de los gobiernos de los países amigos, a la Iglesia Católica y a todo organismo internacional de defensa de los derechos humanos, que se pronuncien y condenen “esta sentencia inmoral que ensucia la imagen del país”.