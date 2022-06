Gobierno confirma cita entre Evo, Arce y Choquehuanca, pero no dice si se tocó el tema Añez

El Gobierno confirmó este sábado que se realizó la reunión entre el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y la dirigencia del MAS y del Pacto de Unidad, pero no mencionó si en la cita se tomó una decisión sobre los procesos pendientes contra la expresidenta Jeanine Añez, tal como había anticipado un día antes el vicepresidente de este partido, Gerardo García.

Página Siete intentó contactar al menos a una media decena de dirigentes para conocer sobre el resultado de la cita, pero estos no respondieron o evitaron el contacto explicando que se encontraban en reuniones. Tampoco hubo reportes de los dirigentes en las redes sociales ni cobertura de los medios estatales, tal como suele ocurrir en reuniones similares.

Únicamente la estatal Agencia Boliviana de Informaciones (ABI) publicó a las 20.00 una nota con declaraciones de la ministra de la Presidencia María Nela Prada, en la que se informa que al encuentro asistieron además los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados, y los jefes de bancada de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y que fue de “análisis y coordinación política” para abordar “diversos temas relacionados con la coyuntura”.

El viernes, luego de confirmar que hubo un encuentro para definir la vía de enjuiciamiento de la expresidenta Añez en el caso Golpe II (tal como reveló el jefe del MAS, Evo Morales) García había anunciado el encuentro de este sábado para tomar decisiones sobre los otros procesos.

“Sí, participamos (en la reunión en la que se tomó la decisión de llevar a Añez a un juicio ordinario) y este sábado se va a retomar nuevamente esa reunión para poder tomar una decisión y poder ver cuál juicio va a ser, si va a ser el juicio de responsabilidades o juicio ordinario”, anunció.

Prada, según ABI, dijo este sábado que “estas reuniones se realizan de manera periódica y son encuentros importantes, pues se analizan, de manera conjunta, varios temas, siempre pensando en el pueblo boliviano, en la reconstrucción de nuestra Patria, en nuestro Instrumento Político, en el fortalecimiento de nuestra Revolución Democrática y Cultural y en el mandato que tenemos del pueblo boliviano”.

Añadió que “La derecha no tiene un proyecto político, no tiene una propuesta de país que ofrecer, carece de estructura y fuerza política nacional, y por lo tanto vive de lo que hace y dice el MAS-IPSP, por eso no sorprende que le dediquen tanto tiempo a hablar de nuestro Instrumento Político, el más grande de la historia de Bolivia, pretendiendo posicionar divisiones”.