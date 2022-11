Gobierno culpa a los cívicos cruceños por acarreo de gente y dice que es imposible el censo en 2023

El ministro responsabilizó a los cívicos cruceños de acarrear gente al municipio de La Guardia para acarrear gente y atacar a las patrullas policiales. Acusó al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho de financiar las movilizaciones y generar violencia.

“Una vagoneta de la cooperativa Cotas estaba acarreando gente con petardos y otros elementos para buscar generar daño entre ciudadanos cruceños. Necesitamos decirle alto a la violencia. No podemos tolerar que sigan mandando gente con la única misión de generar violencia”, apuntó la autoridad.

La autoridad de Gobierno pidió a los cívicos sentarse en la mesa de diálogo para resolver este conflicto.

El vicerrector de la Universidad Autónomo Gabriel Rene Moreno (Uagrm), Reinero Vargas, respondió al ministro y dijo que es el Movimiento Al Socialismo (MAS) que llevó gente a Santa Cruz para cercar y generar violencia.

“Dice que están peleando cruceños contra cruceños, no mienta ministro, son los masistas que usted ha traído para atacar a su pueblo, no son cruceños contra cruceños. Los cruceños estamos haciendo la defensa de nuestra ciudad. Ministro no mienta a Bolivia”, señaló Vargas en entrevista en el programa Que no me pierda de la Red Uno.