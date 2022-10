Daniel Velásquez, subgobernador de la provincia de Ñuflo de Chávez, denunció que resultó herido con un chicote cuando intentaba desbloquear un punto de bloqueo de los ayoreos en el ingreso del municipio de Concepción.

“Yo me acerco a conversar con ellos y lo primero que recibo es un golpe con un palo en la espalda, y posteriormente me tiran una piedra en la cabeza que no me causó mucho daño, en eso retornó a mi vehículo porque le estaban tirando piedras (...) retornó a mi vehículo a recoger un chicote que yo tenía, porque ellos estaban con piedras y palos, llegan la gente que estaba aquí en el bloqueo (en Concepción), y cuando yo ya retornó veo a mi hijo en piso, lo estaban apaleando como un perro”, indicó anoche Velásquez a Red Uno, quien identificó a algunos dirigentes del grupo de choque afín al MAS.

Dijo que ingresó a la pelea con su chicote para sacar a su hijo que era golpeado por los ayoreos. Acotó que en ese lapso le lanzaron una piedra e intentaron apuñalarlo.

“Los concepcioneños siguieron en los palos y las piedras (que les lanzaban), hay otras cuatro personas heridas”, manifestó.

Ante esa Los pobladores de Concepción expresaron su molestia con sectores afines al MAS que pretenden someter a la población del lugar.

Hoy, el pueblo de Concepción tuvo una Asamblea Magna, reprochó los hechos de violencia y las agresiones contra el subgobernador, por lo que se pidió la expulsión de un grupo de ayoreos si es que no acatan las leyes. Además, acusaron a ese sector de pedir dinero en los puntos de bloqueo.

Según El Deber, en la ciudad de Concepción hay dos comunidades ayoreas (originarias del Chaco boliviano y de la Chiquitania), una que habita en una casa comunal dentro de la urbe, y otra, que es la que fue denunciada, que habita en la zona del balneario, en la parte suburbana. Estos emigraron hace más de 20 años de la comunidad Zapocó, al sur este de Concepción, donde todavía habitan ayoreos y donde van a pedir que sean devueltos en caso de reincidencia. Los ayoreos de la zona del balneario son los apuntados por los pobladores de Concepción.