Gobierno dice que no es posible censo en 2023 porque no se llegará a encuestar a todas las familias en el país

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, aseguró que no es posible llevar adelante el Censo de Población y Vivienda en 2023 debido que no se podrá llegar a todos los hogares bolivianos para recabar la información, ya que el trabajo de actualización cartográfica no ha concluido.

“No se puede realizar el Censo en 2023 porque no se llegaría a todos los hogares y familias y comunidades y pueblos indígenas porque se pondría en riesgos todo el trabajo de actualización cartográfica estadística”, precisó la autoridad en una entrevista en Bolivia TV.

La actualización sirve para tener la información de cuántas viviendas están en una cuadra, luego el INE hace un operativo de campo donde verifica esas casas y establece el número de familias que habitan en esos domicilios con lo que prepara el operativo logístico y las boletas censales.