El 22 de enero, declarado mediante Decreto Supremo 405 como Día del Estado Plurinacional de Bolivia, perdió su significado en los 13 años de vigencia y la fecha, así como su conmemoración, fueron envejeciendo, afirmó el analista y abogado Andrés Gómez.

“Los denominados movimientos sociales y sus dirigentes recibían con fervor y entusiasmo los primeros años; después, la fecha fue envejeciendo y perdiendo su contenido”, manifestó Gómez.

El decreto 405, del 20 de enero de 2010, tiene un solo artículo con dos parágrafos: I) Se decreta el 22 de enero de cada año, como día de la Fundación del Estado Plurinacional de Bolivia, y II) Se declara feriado con suspensión de actividades públicas y privadas a nivel nacional el día 22 de enero de cada año.

Gómez recordó que incluso cuando la fecha se implementó como un día feriado, gran parte de la población boliviana recibió esa conmemoración “con indiferencia, porque considera que no encarna ningún significado más que un cambio de gobierno”, y por ese motivo esa parte de la población considera que no debiera ser un día feriado.

Además, en este nuevo aniversario del Estado Plurinacional de Bolivia, el MAS, partido que gobierna Bolivia y que implementó esta fecha, no tiene nada que celebrar por las peleas internas que se hacen evidentes con la ausencia de Evo Morales en los actos centrales.

“Este año, los masistas no tienen nada que celebrar más que sus disputas de poder. Pues queda en evidencia, a partir de sus declaraciones, que solo les unía los beneficios económicos que da la administración del Estado. Los llamados principios ‘revolucionarios’ no son más que palabras vacías porque no guían la conducta de la élite del MAS”, dijo Gómez.