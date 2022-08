Gremio de la prensa ve necesaria una ley que regule la publicidad del Estado

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) plantea la elaboración de una ley que regule la distribución de publicidad estatal y cuestiona al Movimiento Al Socialismo (MAS) que, siendo un partido de tinte socialista, hable de que en la distribución de la pauta prevalezca la libre oferta y la demanda.

“Nos parece gracioso que los legisladores del Movimiento Al Socialismo hablen de libre oferta y demanda -que es la ley de libre mercado- cuando se declaran socialistas. Lo que nosotros necesitamos, más allá de la opinión de uno u otro sector, es una ley que norme la distribución de la pauta publicitaria”, afirmó a Página Siete el presidente de la ANPB, Pedro Glasinovic.

El senador del MAS Felix Ajpi fue quien señaló a los medios de comunicación como empresas privadas que venden sus servicios. “Equitativo, no puede ser (...) Aquí es oferta y demanda”.

En respuesta, el diputado Carlos Alarcón, de Comunidad Ciudadana (CC), dijo que para su partido la comunicación es “un bien público social, base de la democracia y el pluralismo”.

Glasinovic afirmó que Bolivia no cuenta con una norma que regule al Estado y diga cómo se tiene que distribuir la pauta. La solución es tener una norma que regule aquello.

No obstante, expresó su rechazo a la propuesta de CC de que dos entidades del gremio de la prensa establezcan los porcentajes y formas de distribución equitativa de la pauta publicitaria. “Nosotros no podemos convertirnos en agentes distribuidores del dinero para la pauta publicitaria. Agradecemos la intención de Comunidad Ciudadana, pero ni siquiera nos han consultado. Como organizaciones, no estamos de acuerdo y jamás nos vamos a prestar a recibir ese dinero”, subrayó Glasinovic.

Para el presidente de la Asociación de Periodistas de Potosí, Manuel Groux, la postura de “mercantilizar” la distribución de la propaganda estatal no entra en los parámetros del servicio que brindan los medios de comunicación a la sociedad, que es el de informar.

“Sorprende que legisladores del oficialismo hablen de libre mercado cuando lo único que el Gobierno ha hecho es monopolizar la publicidad del Estado en manos de los (medios) que están en la línea oficialista. No es dable hablar de una mercantilización de la información porque es totalmente antiético”, dijo Groux.

El director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, Franz Chávez, afirmó que existe una “actuación discrecional del árbitro que asigna la pauta publicitaria”, en alusión al Gobierno de turno, porque favorece a las cadenas radiales, televisivas y medios impresos de escasa circulación y poca credibilidad pero que tienen afinidad política.

“Los medios que requieren apoyo para su recuperación tras la asfixia económica, entre 2006 y 2019, y una pandemia que golpeó de manera contundente a los diarios, no están entre las prioridades del Gobierno, aunque su función social de informar velando por la salud de la gente y por la democracia siguen siendo sus prioridades”, agregó Chávez.

¿Cómo se maneja la distribución de publicidad gubernamental en los países vecinos? Por ejemplo en Argentina existe la Ley 24156 y sus decretos reglamentarios que regulan la distribución.

No obstante, periodistas argentinos afirmaron que la ley no se cumple a cabalidad, y que tanto el Gobierno nacional como los provinciales usan los recursos para fines e intereses políticos. “A medios aliados les damos más publicidad, a medios enemigos les damos menos, siempre fue así”, lamentaron.