Gresca y tensión impiden elegir la directiva de brigada cruceña

La sesión para elegir a la directiva de la brigada parlamentaria cruceña fue suspendida debido a una gresca y tensión en la jornada. El punto de origen fue la discusión en torno a si el voto debe ser nominal o secreto. Se prevé que la votación se realice el lunes.

“Se solicitó como moción previa que la votación sea nominal, de cara al pueblo_(...). Los parlamentarios del MAS no aceptaron la propuesta, pese a que ya se había acordado en una reunión previa de jefes de bancada, y los diputados disidentes de Creemos tampoco la aceptaron”, indicó a Página Siete Senaida Rojas, diputada de Comunidad Ciudadana (CC).

Mientras transcurría esa discusión, llegó en silla de ruedas el diputado Runy Callau, que es “disidente” de Creemos, para -según el MAS- participar en la elección. Callaú sufrió un derrame cerebral el año pasado.

“Al momento así de debatir y hablar llegó el diputado Runy Callau, quien está en silla de ruedas y con su salud crítica. Llegó queriendo elegir al presidente de la brigada parlamentaria. Es en ese momento en que José Carlos (Gutiérrez) se asustó, la bancada de Creemos se asustó, y de la nada lo suspendió”, declaró a este medio Patricio Mendoza, jefe de bancada del MAS.

El diputado José Carlos Gutiérrez, de Creemos, presidente saliente de la brigada, indicó que se generó una gresca y tensión entre legisladores de ambos bandos por esa situación, por lo que dictó cuarto intermedio, porque no había condiciones para seguir.

Gutiérrez sostuvo que Callau no podía participar en la sesión porque no acreditó su habilitación, debido a que por su condición médica presentó una baja médica desde hace más de un año. Agregó que, si quiere participar, debe presentar su alta médica y también participar en las sesiones de la Asamblea Legislativa, en La Paz.

Según el legislador, el MAS quiere utilizar al diputado Callau para “desempatar” y tomar la brigada a través de los disidentes. “Estamos prácticamente en empate: los disidentes más el MAS; por lo tanto, los masistas, y el oficialismo en Santa Cruz, Creemos y CC, tenemos casi el mismo número de votos”, aseguró.

Mendoza sostuvo que se produjo “un hecho de discriminación y racismo” contra Callau y agregó que el MAS no se mete en los problemas de Creemos

“No sé cuál es su miedo. Nosotros no nos metemos en sus problemas internos. Nosotros no tenemos la culpa de su división. Nosotros fuimos simplemente como parlamentarios a elegir al nuevo presidente de la brigada parlamentaria y en ese tramo de decir que sea por voto secreto, pues ellos se asustaron creo por lo que llegó Runy Callau”, dijo.

Gutiérrez, más tarde, lamentó lo ocurrido. Sostuvo que el MAS “quiere sabotear” la elección. “El MAS odia a Santa Cruz. Los parlamentarios masistas representan a Santa Cruz, pero están en contra de Santa Cruz, y si fuera por el MAS, que nunca haya brigada en toda la gestión”, aseguró.

La diputada Rojas aseguró que se debe llegar a una elección, dado que desde hace seis meses la brigada no funciona. “La brigada lleva seis meses sin funcionar, sin recibir los recursos que le corresponden al departamento más importante del país de parte de la Cámara de Diputados a nivel nacional. Estos recursos no llegan y la brigada no ha podido funcionar como debe hasta el momento y no es posible que sigamos alargando esto”.

Comentó que en febrero se eligió una directiva de la brigada, pero que fue impugnada por el MAS. “El MAS en aquella oportunidad no asistió a la sesión, arguyendo de que tenían ellos una reunión de bancada en la ciudad de La Paz. Fue por ello que al no asistir luego impugnaron y esa directiva quedó sin efecto”, comentó.

Gutiérrez indicó que se prevé que la elección de la nueva directiva se realice el próximo lunes, pero antes se deben reunir los jefes de bancada. “Lo que tiene que suceder ahora es que los tres jefes de bancada tenemos que sentarnos otra vez”, dijo Mendoza.