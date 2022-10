Grupos de “pacificadores” del MAS agreden a periodistas y cívicos en Santa Cruz

Grupos del MAS, autodenominados “pacificadores”, arremetieron la mañana de este sábado contra personas que acatan el paro indefinido y salieron a bloquear las calles en demanda del censo en 2023. Periodistas denunciaron que al menos unas 40 personas los hostigaron, atacaron al interior de un vehículo del que se robaron un celular; rompieron la nariz a un camarógrafo e intentaron llevarse sus equipos.

“Quisieron robarnos la cámara, me golpearon entre cinco mujeres, me patearon, me quisieron quitar el celular, lo pisaron dos veces. Los tenemos grabados en la cámara, pero se vino una horda de unas 40 o 50 personas. Revolvieron todo el auto, se robaron el celular del camarógrafo, patearon el auto. Estaban con maquinaria para desbloquear y nos empezaron a agredir de la nada”, relató la periodista Gabriela Linares, de Gigavisión.

Los vándalos los agredieron cerca a un surtidor del quinto anillo en la avenida Santos Dumont. Linares, quien cubría los hecho junto a otros reporteros, contó que debieron ayudar a otra periodista a la que también intentaron robarle.