Grupos del MAS amenazan con cercar Santa Cruz si el paro no se levanta en 48 horas

“Hemos tomado la determinación de que en caso que no levanten su medida de presión en 48 horas, nosotros vamos a cercar Santa Cruz, con todas las regionales de nuestras 15 provincias, ya que han perjudicado a la gente más humilde”, manifestó el ejecutivo de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas.

“Si la economía es saboteada por estos terroristas financieros, a la cabeza del Gobernador (Luis Fernando Camacho), no va a seguir habiendo esa posibilidad de reconstrucción de la economía (...). En estas 48 horas, señor gobernador, reflexione. No queremos sangre, no queremos muertos”, declaró Borda.

Advirtió con el desabastecimiento de hidrocarburos para “defender la democracia”, en caso que no se levante la medida de presión.

“Si no escuchan en estas 48 horas a nuestras organizaciones sociales, el sector petrolero garantiza el mercado de exportación, el gas domiciliario. El resto vamos a desabastecer completamente para defender la democracia”, manifestó Borda.

Lamentaron que el gobernador Camacho, haya abandonado la mesa de diálogo instalada ayer entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional.

La negociación entre el sector en conflicto y la administración de Luis Arce fracasó luego del rechazo del Gobierno a la postura del comité, que exige censo el próximo año.