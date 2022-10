Grupos del MAS amenazan con cercar Santa Cruz y cortar los combustibles

Luego del fracaso en el diálogo Gobierno-Comité Interinstitucional, los sectores y agrupaciones controladas por el MAS dieron ayer 48 horas al sector movilizado para levantar el paro indefinido por el censo en 2023, además amenazaron con cercar el departamento y cortar el suministro de combustibles. Esta advertencia surgió en el segundo día de la medida de presión y en una jornada polémica por la aprehensión de tres cívicos de Puerto Quijarro, por la muerte de un ciudadano.

Representantes del Comité Interinstitucional rechazaron las amenazas de los sectores del MAS, además destacaron el cumplimiento del segundo día de la medida de presión.

El ejecutivo de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, Franklin Vargas, dijo ayer que las bases ya tomaron una determinación contra el paro cruceño.

“En caso de que no levanten su medida de presión en 48 horas, nosotros vamos a cercar Santa Cruz, con todas las regionales de nuestras 15 provincias, ya que han perjudicado a la gente más humilde”, sostuvo el dirigente en conferencia de prensa.

Las advertencias contra el paro cruceño continuaron. El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD) de Santa Cruz Rolando Borda advirtió con el desabastecimiento de hidrocarburos para “defender la democracia”, en caso de que el Comité Interinstitucional no levante la medida de presión.

“Si no escuchan en estas 48 horas a nuestras organizaciones sociales, el sector petrolero garantiza el mercado de exportación, el gas domiciliario. El resto vamos a desabastecer completamente para defender la democracia”, advirtió Borda.

El dirigente de la COD calificó de “terroristas financieros” a los integrantes del Comité Interinstitucional e indicó que ellos “sabotean” la economía con su medida de presión.

“Si la economía es saboteada por estos terroristas financieros, a la cabeza del Gobernador (Luis Fernando Camacho), no va a seguir habiendo esa posibilidad de reconstrucción de la economía (...)”, declaró Borda.

“Nosotros no somos enemigos de Santa Cruz, los enemigos son los que están bloqueando. Por eso son las determinaciones de mis compañeros, del cerco, del plazo de 48 horas. No queremos sangre ni muertos, señor Gobernador, reflexione”, agregó.

Los dirigentes lamentaron la determinación del gobernador Camacho, quien abandonó el sábado la mesa de diálogo instalada entre el Gobierno y el Comité Interinstitucional cruceño.

Además, Vargas y Borda pidieron al Comité Interinstitucional sentarse en una mesa de diálogo con el Gobierno para encontrar una solución al conflicto por la fecha de realización del censo.

Solicitaron también la presentación de un cronograma censal que deberá ser respaldado por un trabajo técnico y no motivado por “intereses políticos”.

A través de un pronunciamiento, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad anunciaron que realizarán una movilización nacional en contra del paro cruceño y por la muerte ocurrida en Puerto Quijarro.

“Anunciamos una movilización nacional en contra de estos golpistas logieros porque ya no podemos permitir ni un muerto más (de) nuestros hermanos de Santa Cruz, no están solos”, se lee en el comunicado que fue compartido por la estal ABI.

“También hacemos conocer a la comunidad internacional que ya no permitiremos impunidad ni parcialización a favor de los responsables”, agrega la nota.

“El censo ya fue socializado, analizado y definido por ocho departamentos en una reunión en la que, por incapacidad de algunas autoridades del departamento de Santa Cruz, no quisieron participar”, precisa el pronunciamiento.

Desde el Gobierno —según ABI— el Ministerio de Hidrocarburos informó que más de 180 cisternas se encuentran paradas debido al paro cívico en Santa Cruz, impedidas de circular y abastecer de combustibles a 173 estaciones de servicio.

El viceministro de Industrialización, Comercialización, Transporte y Almacenaje de Hidrocarburos, William Donaire, advirtió que de mantenerse esta situación, en un par de días, habrá una “paralización de la energía y combustibles”, lo que afectará la seguridad alimentaria del país.

“La agroindustria cruceña, las campañas de siembra no se podrán realizar por la falta de combustibles. Los cívicos deben tomar en cuenta que no se puede ahogar a la agroindustria, no habrá combustible en todas las estaciones principalmente en las que están en las provincias”, informó Donaire.

Las reacciones

Ante las amenazas de los sectores del MAS, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar, dijo que la advertencia de los sectores del MAS de cercar el departamento de Santa Cruz es un “despropósito”.

“Es un despropósito, no está bien este tipo de advertencias (...). Si vienen a cercar Santa Cruz, ellos no están viendo las consecuencias, porque el departamento produce el 70% de todos los alimentos que se consumen en el país; prácticamente dejarán sin abastecimiento a muchas familias de otros departamentos”, sostuvo Cuéllar.

El rector cruceño recordó que entregó el proyecto de decreto al Gobierno y recibió la contrapropuesta gubernamental, que debe ser debatida, pero bajo la premisa de hacer el censo en 2023.

“Hasta el momento no hemos recibido ninguna convocatoria. Nosotros hemos entregado un proyecto de decreto supremo, seguramente lo están evaluando, como nosotros en unos minutos vamos a evaluar el proyecto de decreto que me presentaron al finalizar la reunión”, declaró.

El vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, lamentó las amenazas de los sectores del MAS y criticó en especial la actitud de Borda. Indicó que ese dirigente no trabaja desde hace 20 años y recibe sueldo del Estado.

“Ese que no trabaja hace más de 20 años y recibe sueldo del Estado, de ustedes, de mí, que salga a trabajar, a ver si se le ocurre trabajar solamente en paro. No importa, no se le ha prohibido a nadie el trabajo, que él vea cómo llega a su trabajo, pero ni debe conocer (sus oficinas) porque hace 20 años que no trabaja y recibe sueldo”, sostuvo.

El cívico cruceño indicó que el ejecutivo de la COD cruceña amenaza la protesta cívica como “todos los empleados públicos”, sin embargo apuntó que la gente seguirá en las calles hasta que se consiga el censo el próximo año.

“Si él (Borda) está amenazando a Santa Cruz, está dentro de todos los empleados públicos que amenazan al pueblo, que haga lo que quiera. La gente seguirá en las calles hasta que se firme el decreto y se consiga el censo en 2023”, manifestó.

La jornada del domingo, durante el segundo día de paro cívico indefinido, Santa Cruz vivió un día tranquilo y con varios puntos de bloqueo instalados en las calles y avenidas.

Pese a la poca afluencia de personas, los puntos de bloqueo eran numerosos en la ciudad, según reportes. Hubo poca circulación vehicular en las vías del centro al cuarto anillo.

En el segundo, en inmediaciones del Cristo Redentor, se instaló un punto de bloqueo.