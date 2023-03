La presencia del expresidente y líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) Evo Morales en los Yungas de La Paz desató molestia, rechazo y confrontación entre los yungueños. Mientras los evistas buscan imponer la presencia del líder chapareño, los cocaleros orgánicos lo declararon “persona no grata” y advirtieron que no permitirán su retorno al territorio yungueño. Es acusado de ser el principal causante de la división en la región.

Del mismo modo, en las filas del MAS en la Asamblea Legislativa se ven posturas encontradas por la presencia de Morales en el trópico paceño. No obstante, un hecho es cierto: atrás quedaron los recibimientos masivos que movilizaban a poblaciones enteras para ver y escuchar al entonces mandatario. El resentimiento contra Morales creció en los Yungas, sobre todo desde que el Gobierno y la Policía apresaron a los líderes cocaleros Freddy Machicado y César Apaza.

El dirigente Carlos Choque, del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), ratificó a Página Siete que las organizaciones productoras de las tres provincias yungueñas han emitido resoluciones en las que declaran a Morales como “persona no grata”. Según el dirigente, en los 14 años que estuvo como presidente de Bolivia, Morales “hizo mucho daño” a los Yungas. Tampoco entregó proyectos de desarrollo, sólo persiguió y apresó a sus dirigentes.

“En temas de educación, salud y caminos hemos estado olvidados. Hemos tenido varios heridos, también en su gestión han metido a la cárcel a nuestros dirigentes. Además, hubo dos muertos y hasta ahora no se conoce a los responsables. Es por todo eso que las tres provincias llamamos persona no grata al señor Evo Morales”, dijo Choque.

Aseguró que junto a Morales también declararon “no grata” a la diputada evista Gladys Quispe. Y fue justamente Quispe, la legisladora yungueña del ala evista, la que promovió la llegada de Morales el fin de semana a Sud Yungas para dictar el “Taller de fortalecimiento político e ideológico” en el municipio de La Asunta.

“La actividad se tenía programada en dos lugares del municipio de La Asunta. El hermano Evo Morales pisó suelo yungueño después de dos años. Ha sido recibido con mucha algarabía y gratitud en Santa Rosa”, aseguró la legisladora. Acusó “a unas 20 personas” lideradas por Choque y “la derecha” que con un bloqueo, piedras y explosiones de dinamita impidieron la llegada del líder del MAS a esa población yungueña.

“Gladys Quispe hizo todo lo posible, hermanas y hermanos. Ahora no he llegado, la próxima planificamos y vamos a llegar a La Asunta en helicóptero para que esos grupos no estén molestando”, dijo Morales en un discurso vía teléfono a sus seguidores de La Asunta.

Choque, el dirigente de Cofecay, consideró las palabras de Morales como “una provocación” a todos los Yungas e indicó que sólo reflejan “el capricho y la soberbia” del líder chapareño, que nuevamente pretende hacer pelear a los yungueños.

“Es una provocación a todo el pueblo yungueño, donde él ha provocado división en las familias. Vemos que es una persona muy soberbia y caprichosa y que sólo busca hacer pelear a la gente de esta región. Claramente los Yungas le han dicho a Evo Morales: ‘No te queremos ver, no eres bienvenido’. Por eso todos se están organizando para cualquier situación”, afirmó Choque.

Sobre el tema, los legisladores del MAS muestran posturas encontradas por la llegada de Morales al trópico paceño.

El diputado evista Renán Cabezas dijo que el hecho fue impulsado por sectores políticos del MAS y de la oposición. “Hay una intención política, en la que están militantes de CC, de Creemos y de algunos que también están en el interior. He visto un mensaje en el WhatsApp del diputado Freddy Velásquez pidiendo que no vayamos a los Yungas (...) Son algunas personas de oposición y algunos que están traicionando el proceso de cambio”, dijo el legislador .

El senador Félix Ajpi -de la facción arcista- dijo que no le corresponde analizar la llegada de Morales a los Yungas. “Yo no puedo evaluar porque no ha ido en representación del Gobierno, ni del Senado (...) Tendrá algunos problemas con el sector, eso es problema del compañero Evo Morales”.

Ayer, tras su periplo en Sud Yungas, Morales agradeció el recibimiento de sus seguidores. “Reiterar nuestro agradecimiento a hermanas y hermanos de Sud Yungas, que nos recibieron con gran cariño y ambiente festivo en los talleres de formación política del MAS-IPSP. Pese a provocaciones de grupos y algunos periodistas derechizados reafirmamos la unidad con nuestro pueblo”, indicó en Twitter.