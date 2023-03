El diplomático y diputado Gustavo Aliaga considera que este 23 de marzo, Día del Mar, no hay nada para festejar y que el factor ideológico terminó matando la política exterior boliviana sobre el tema mar y las aguas del Silala.

En entrevista con Página Siete Digital, Aliaga comenta los “errores” que se cometieron con Chile, las lecciones de La Haya y asegura que, ahora, se debe construir, a través de la diplomacia, un mejor posicionamiento con Chile y Perú.

Se avecina otro 23 de marzo, en un contexto ya tras el fallo de La Haya que este año cumple 5 años ¿Estamos “tan lejos del mar”?

Sí, estamos muy lejos del mar. Cumplimos 144 años. El gobierno del MAS ha terminado liquidando nuestra agenda de política exterior con lo que se refiere a Chile. El tema marítimo lo hemos perdido y el tema del Silala también lo hemos perdido.

Por lo tanto, los temas con Chile han quedado en foja cero. En el tema marítimo, La Haya nos ha dicho que no tienen obligación de negociar absolutamente nada con Bolivia, y en el tema del Silala se ha determinado que es un río de curso internacional. Una serie de errores de la política exterior del MAS que nos ha llevado a este total fracaso de nuestra política exterior.

Menciona “errores” ¿Cuál diría que es el momento clave en el que se originaron esos desatinos?

Los cinco primeros años del gobierno de Morales demostraron que confió en Chile y pensó que podía conseguir el mar y el Silala simplemente teniendo una relación política con la presidenta Bachelet. El presidente Morales se confió en el canciller Choquehuanca, que le había mencionado en algún momento que el mar estaba más cerca, que podíamos negociar con Chile, que había una voluntad verdadera de negociar el tema marítimo.

Es por eso que Morales se confía en la presidenta Bachelet, porque cree que Chile va a negociar abiertamente y eso para él era importante, hasta que se da cuenta, transcurridos esos cinco años, y le dice a Chile que vamos a entrar en un juicio abierto en La Haya y por lo tanto que se prepare, porque “nos habían robado el mar”. Las mismas palabras “haber robado el mar” y “nos están robando las aguas”, en el caso del Silala, fueron utilizadas por Morales.

¿Se podría decir que pesó más la ideología por encima de otras cuestiones de relevancia?

Peso más la ideología que la política exterior tradicional boliviana, que había mantenido una política no de enfrentamiento con Chile, pero sí de encontrar canales para que se avenga a un proceso de negociación. Eso Morales lo terminó destruyendo.

Además, siempre dijo que la política anterior no servía para nada y que la política de la diplomacia de los pueblos iba acercar a Bolivia y a Chile en un relacionamiento mucho más importante, y que íbamos a conseguir el mar y posteriormente las aguas del Silala. Hoy día, hemos perdido los dos, así que no hay nada que celebrar.

¿Debemos volcar la página en este tema?

Yo creo que debemos volcar la página. Esto ha sido una derrota contundente, ha sido pedagógicamente explicada por La Haya de que Chile no debería negociar nada. Entonces, solamente queda la ecuación, que la repito hasta el cansancio: el problema marítimo solamente se va a solucionar cuando concurran, en el mismo tiempo político, la voluntad de Chile, para que podamos encontrar un objetivo de salida al mar, y la voluntad viabilizadora del Perú. Si no hay esas dos aprobaciones, esas dos actitudes, no vamos a poder conseguir nada.

¿Es cuesta arriba el volver a situar el tema mar en la agenda con Chile?

Lo que perjudicaba a Chile era nuestra actitud casi violenta. Eso nos terminó llevando a serios problemas, porque Chile encontraba esta violencia boliviana en todos los foros de hablar sobre este tema, cuando había voluntad de poder construir otro relacionamiento.

Creo que La Haya ha desmontado todo esto y lo ha puesto en los niveles, como dicen los propios chilenos, sus veredictos han marcado posiciones de ley, de norma. Entonces, Bolivia sabe lo que tiene que hacer a partir de ahora. Creo que Chile también.

A Chile le conviene, entiende mucho mejor ahora que es mejor construir una relación con Bolivia. Es muy importante la relación con Bolivia, y también es muy importante que Bolivia entienda que Chile nos interesa por lo que representa, por lo que es y por la economía que es. Nosotros tenemos que construir en los próximos meses un relacionamiento abierto, una economía abierta.

Lo que pasa con nuestro relacionamiento con Perú también se está complicando. Nunca habíamos vivido esta efervescencia tan violenta del relacionamiento del Perú con Bolivia, diciendo que el presidente Morales tiene mucho de culpa de lo que ha pasado en la región sur del Perú. Entonces, tenemos que cambiar obligatoriamente de actitud. No nos ven amigables, ese es el problema, porque no hemos construido una diplomacia que nos haga ver amigables. Lo único que nos queda es construir, a través de la diplomacia, a través de otros relacionamientos, un mejor posicionamiento tanto con Chile como con el Perú.

¿La demanda tiró por la borda todos los avances respeto a la salida al mar?

La Haya, en su fallo, terminó anulando y posicionando, diciendo “señores lo que ha hecho Bolivia en este tiempo, y lo que ha venido a demostrar es que los ocho puntos de Bolivia no son para corte hoy día importante, y no le dan derecho a reclamar ningún carácter obligatorio de negociar”.

Primero, los acuerdos bilaterales; segundo, las declaraciones o actos unilaterales, tercero, la aquiescencia; todas las recomendaciones de la OEA, de NNUU, de los organismos internacionales, las once resoluciones básicamente de la OEA no son para la corte resoluciones que son vínculos y no se pueden generar obligaciones. Esto fue demoledor para nosotros y la gente no lo dice.

Entonces, ocho posiciones de la negociación de Bolivia fueron desplazadas por la corte de La Haya, y esas ocho posiciones, si uno revisa el derecho internacional, las hay en varios países, ¿esto ha modificado el derecho internacional o solamente ha modificado en lo relacionado a Bolivia?

Son ocho posiciones que vamos a tener que estudiar el día de mañana, obviamente ya no vamos a ir por esos lados. Hay que ir a una relación directa, ya es imposible hablar de la OEA, de NNUU, hablar que los países nos ayuden bilateralmente con declaraciones. Eso ya no sirve. La Haya dijo al final, al emitir su veredicto, no están obligados a negociar y deben encontrar amigablemente, como dice el fallo, un mejor relacionamiento entre Chile y Bolivia.

Si el fallo marcó un antes y un después ¿Por qué no en Bolivia hay una autocrítica aún sobre la demanda ante La Haya?

Porque el post Haya fue un golpe muy duro para el MAS. Nosotros, en la Cámara de Diputados, hemos mandado sendas preguntas al Canciller, tanto en el tema del Silala y como en el mar, no ha habido un análisis abierto. Diremar lo único que hace es mantener el silencio total y no habido una crítica.

Entiendo que solamente hemos visto la reacción de Morales, en la que le pasaba la culpa al excanciller Choquehuanca, pero hasta el día de hoy el Gobierno del MAS no ha puesto ni una coma, ni un acento, no ha dicho absolutamente nada del tema de La Haya

Desde su punto de vista ¿Cuál es la principal lección del fallo de La Haya?

De que no hay que juntar nunca más la acción política a la acción de la política exterior. Lo ideológico y las posiciones de relacionamiento personal crearon un autoengaño al MAS. Lo ideológico terminó matando la política exterior boliviana en lo referido a los dos temas más importantes de la agenda de política exterior, porque esos son los dos puntos más importantes que han sido “licuados”, absolutamente “licuados”, y hoy día tenemos que construir y -debo decir- reconstruir nuestra relación con Chile, pero no ve ningún interés, desde hace dos años y medio, de la Cancillería.