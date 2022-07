Gustavo Torrico y sus polémicas frases

El viceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, llamó “loca” ayer a la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y dijo que ella no hubiera sido alcaldesa si el Movimiento Al Socialismo (MAS) no hubiera mostrado signos de división en las elecciones subnacionales de 2021.

“Ahh, no ve, no habíamos sido tanto (comprometidos) no ve. Nos hemos peleado porque nos les gustaba el compañero Ramos. Nos hemos peleado por quién le puso a la Wilma (Alanoca). Nos hemos peleado de todo, ¿no es cierto?”, acotó el viceministro.