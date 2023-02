Martín Choque Condori, encargado de Culturas del municipio de Uncía, en el norte de Potosí, denunció que fue chicoteado por afines al expresidente Evo Morales, después de que arrojó la silla donde iba a sentarse el exjefe de Estado. El dirigente sufrió múltiples agresiones y aseguró que había el “intento de asesinarlo” tras este inusual impasse con el exmandatario.

“Como Evo vino en provocación, también vino preparado y justo como estuve ahí en el palco, me sorprendieron. Vinieron con su gente contratada, vestida de autoridades y me han golpeado, incluso la gente que acompaña a Evo Morales, porque maneja pagando la gente, vino preparado con gente contratada. Me hicieron daño, me han pateado, garroteado, había intento de asesinarme, por eso me han botado del palco”, relató Choque a Página Siete Digital.

Según Choque, se llevaba a cabo el festival de la Qjonqjota en la población de Cala Cala, de donde es lugareño. El dirigente incentivó un evento en el cual también participó como jurado calificador para el segundo día del festival.