$!Hacedor de líderes, poco devoto, bromista... Albó desnuda su alma

*El jesuita e investigador social falleció este viernes 20 de enero. Página Siete replica este perfil, originalmente publicado en diciembre de 2017

“Quizá por mi forma de ser acepto muchas cosas que otros no aceptarían. Por ejemplo, lo de los gays y lesbianas no me molesta. Mi límite es no utilizar el poder para joder”. Nadie creería que el autor de estas frases es un cura, que además cree en el ecumenismo, es decir, en la convivencia de todas las iglesias cristianas.

Es Xavier Albó, más conocido como El Pajla, un cura bastante atípico, que acaba de publicar Un curioso incorregible, un libro que, según él, es de anécdotas de su vida. En realidad son sus memorias, sazonadas con pícaras anécdotas, y el título no le hace justicia porque este catalán de nacimiento y boliviano por adopción más que un curioso cualquiera es un hacedor de líderes, formador de conciencia social, es un cura revolucionario.

La coautora del libro es Carmen Beatriz Ruiz, quien escuchó los relatos, los grabó y los ordenó hasta conseguir un texto ameno y de fácil lectura.

Igual que Luis Espinal, con quien vivió hasta que éste fue asesinado, Xavier Albó considera que revolución y religión pueden ir de la mano. Para demostrarlo, mientras es entrevistado por Página Siete, levanta el puño izquierdo en alto y hace la señal de la cruz con la mano derecha, al mismo tiempo.