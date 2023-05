La autoridad electoral destacó que en adelante la directiva del TSE tiene dos tareas importantes, una relacionada con la actualización de la plataforma biométrica y otra respecto a las elecciones judiciales.

Respecto a las judiciales, el presidente del TSE señaló que en tanto la Asamblea Legislativa no reanude el proceso de preselección de candidatos, el ente electoral no puede avanzar; no obstante indicó que las bases para llevar adelante el proceso están sentadas.

“Están sentadas las bases para llevar adelante este proceso de la mejor manera posible, pero no podemos asegurar cuando van a empezar esas actividades”, manifestó

El 27 de abril, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió de forma temporal el proceso de preselección de candidatos para las elecciones judiciales, por segunda vez. En esta oportunidad debido a la acción de inconstitucionalidad abstracta planteada por el diputado de Creemos Fabian Ayala.

Hassenteufel remarcó que si hasta el 17 de este mes, el Legislativo lanza la convocatoria para la preselección de candidatos, la convocatoria para las judiciales podría ser anunciada para el 10 u 11 de junio por el TSE, con lo cual el proceso electoral se estaría realizando el 5 de noviembre.

Por otro lado, subrayó que otra opción sería que se emita una ley corta para acortar los plazos del proceso eleccionario como en 2017, con lo cual las elecciones judiciales se realizarían el 26 de noviembre.