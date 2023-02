Ante la crisis judicial, hay al menos cinco propuestas de reforma judicial, entre ellas se destaca la iniciativa ciudadana de los juristas independientes.

La iniciativa ciudadana de reformar la justicia a través de un referendo no es la única, hay otras cuatro propuestas entre ellas la del expresidente Eduardo Rodríguez y la del presidente del TSJ, Ricardo Torres, que plantea una Asamblea Constituyente, sin embargo juristas y analistas ven poco interés del Gobierno y “falta de voluntad política”, para atenderlas.

Mientras avanza la recolección de firmas para la iniciativa ciudadana, hasta este martes se lograron 250 mil del 1,5 millones requeridas, han surgido otras dos nuevas propuestas para la reforma de la justicia y quedan otras dos que aún no fueron oficializadas.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia, pidió en las últimas horas al presidente Luis Arce a “que tengan la sensibilidad, la responsabilidad de convocar a una gran reunión para ponerse de acuerdo en planteamientos mínimos para responder a la ciudadanía en torno a una muy rezagada reforma judicial”.

Su propuesta denominada “justicia transicional” se basa en efectuar primero un diagnóstico para establecer las bases de la reforma estructural y luego tomar decisiones en consenso.

Y desde el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) su presidente, Ricardo Torres, propuso una Asamblea Constituyente con el fin de realizar una reforma judicial de manera integral en Bolivia. A la vez, minimizó la iniciativa ciudadana de los juristas independientes que de acuerdo a la autoridad se quedará en una “venta de de ilusiones”.

Torres considera que se debe ver todo el contexto todo el problema estructural y plantearnos, si es necesario, una nueva Constituyente que nos permita nuevamente dar nacimiento a un nuevo Órgano Judicial”.

Insistió en que tener “autoridades inmaculadas”, es crear falsas expectativas que no se van a cumplir en la realidad, porque la administración de justicia va a seguir en manos de seres humanos que no son perfectos, por ello sostiene que se debe efectuar “una Asamblea Constituyente, para una transformación estructural de la justicia, a través de un mecanismo más participativo e incluyente”.

Otras dos esperan

La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Silvia Salame, reveló a Página Siete que tiene lista un proyecto para reformar la justicia, mientras que la UMSA presentó en 2022 su propio planteamiento para el mismo fin.

Salame explicó que elaboró, junto a un equipo de jurista, un proyecto de ley para que la “preselección de candidatos a magistrados sea meritocrática y con la participación de las organizaciones de la sociedad civil”. Admitió sin embargo que no ha consensuado todavía el proyecto con CC.

El 8 de marzo de 2022, el rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Oscar Heredia junto a un equipo de abogados presentó una propuesta para reforma a la justicia. El plan se basa en tres pilares.

“La justicia no solo parte del qué debemos hacer, creemos que la transformación de la justicia viene a partir quienes la ejecutan, los administradores y operadores de justicia deben tener principios y valores comprometidos con los derechos humanos como en otros países, esta no es una utopía”, sostuvo Heredia el año pasado. Este medio intentó este martes saber si esa casa de estudios tuvo respuesta del Gobierno, pero el rector no respondió.

Y a esas cuatro propuestas se suma, la de los juristas independientes que pretende reformar la justicia, pero para ello debe conseguir 1, 5 millones de firmas para modificar parcialmente la Constitución Política del Estado en busca de una reforma al sistema judicial.

Ven “falta de voluntad política”

El expresidente Rodríguez denunció la falta de “voluntad política de unos y otros”, para allanar el camino rumbo a la reforma de justicia, en el mismo tono se expresaron el jurista José Antonio Rivera y el analista político Franklin Pareja.

Rodríguez aspira a una “justicia transicional”, como bases del cambio “pero no veo, no advierto esa voluntad política de unos u otros y eso a mí me decepciona de la responsabilidad de quienes son hoy día autoridades”, dijo a Correo del Sur.

Rivera, miembro de los juristas independientes cree que al Gobierno “no le interesa la reforma de la justicia”, y que por ello hace una campaña contra esa iniciativa.

“Es natural que se haga una contra campaña desde el Gobierno porque una transformación estructural del sistema judicial boliviano va a afectar sus intereses. La justicia está instrumentalizada para desplegar una persecución judicial con fines políticos y así lo dicen los informes internacionales, por eso no les interesa realizar la reforma de la justicia”, dijo Rivera a este medio, para luego recordar que así fracasaron la Comisión de Notables y la Cumbre por la Justicia de marzo de 2022.

Por su lado, Pareja considera que por el momento “no existe voluntad política y no va a existir voluntad política por parte del Gobierno por lo menos del MAS porque detrás del control total del sistema judicial está la preservación de todos los intereses y la viabilidad política para seguir manipulando toda la arquitectura jurídica desde los cuatro órganos”

Añade que en la medida en que el concepto de una reforma judicial “se internalice (socialice) en la población, la presión de la ciudadanía crecerá y será la que exija e imponga (ese planteamiento) como corresponde porque la soberanía reside en la voluntad popular”. No descarta además que se presenten otras alternativas para la encaminar la reforma a la justicia.

El exmandatario Rodríguez insiste en que los actores políticos deben aportar en este proceso. “Sin acuerdos políticos no avanzarán de ninguna manera y se darán las formas para desmerecer esfuerzos como los que pudieron haberse hecho en el pasado o se están realizando ahora mismo”.

Juristas dicen que hasta la

fecha lograron 250 mil firmas

Hasta este miércoles, la iniciativa ciudadana de los juristas independientes para reformar la justicia en Bolivia logró aproximadamente 250 mil firmas del 1,5 millón de rúbricas para llamar a un referendo para cambiar parcialmente la Constitución Política del Estado y a partir de ahí reformar el sistema judicial.

“Son 250 mil firmas y es un dato aproximado que surge de la cantidad de libros que están circulando con el llenado, juntamente con los que ya tenemos con libros llenados y entregados por los voluntarios. Hasta el día viernes tendremos un dato preciso”, indicó a Página Siete, José Antonio Rivera, miembro de los juristas independientes que busca la reforma de la justicia.

El 25 de enero comenzó la cruzada iniciativa con la apertura de 17 mil libros en todo el país para conseguir 1,5 millones de firmar equivalentes al 20% del padrón electoral, el porcentaje requerido para llevar adelante el referendo. En 13 días se logró esa cantidad de rúbricas.

La recolección de firmas se realizará hasta marzo en espacios públicos e incluso puerta a puerta para lograr que la mayor cantidad de la población apoye esta iniciativa ciudadana para tener una Justicia “eficaz, transparente y oportuna con jueces y magistrados independientes”, insiste Rivera, que denunció la contra campaña que el Gobierno realiza a través de organizaciones sociales como el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyo (Conamaq) que el lunes anunció que presentará un memorial de rechazo “contundente” a esta iniciativa ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).