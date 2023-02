“Si yo no fui Presidente, señores y señoras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, ustedes son parlamentarios inconstitucionales, lo mismo el presidente inconstitucional @LuchoXBolivia. Si no fui Presidente, mis actos fueron nulos y todos serán condenados pronto en razón a ello”, alertó Añez a través del Twitter. El martes, dicha comisión la desconoció al devolver al Órgano Judicial tres casos de corte contra ella, al considerar que no existen “pruebas suficientes para aprobar o no un juicio de responsabilidades”, según indicó el senador Flores.

Este medio intentó tener la versión de Luis Flores y Soledad Flores, senadores del MAS e integrantes de dicha comisión, para saber si ratifican su posición pese a las evidencias sobre Añez, pero no respondieron.

“Legimitidad de Arce en riesgo”

El constitucionalista Julio Veizaga afirma que no reconocerle a Añez su calidad de presidenta “significaría que todos los actos que realizó estuvieron al margen de la Constitución”, Política del Estado.

Por ello califica como un “exabrupto”, la decisión que tomó esa Comisión. “Porque además el origen, desarrollo y final de ese Gobierno (de Añez) concluye con la nueva elección del presidente actual (Arce)”.

Veizaga sostiene que así se puede poner en riesgo la legitimidad del mandatario Arce. “Claro que sí, se puede poner en duda la legimitidad y legalidad de este Gobierno”.

Por su lado, William Bascopé, afirma que los legisladores de la Comisión de Justicia Plural y los actuales asambleístas “están desconociendo la legalidad de Arce”.

“Aprobaron la ley para alargar el mandato de Añez, de diputados y senadores, la ley de elecciones, del cual salió electo Luis Arce. Jurídicamente, distorsionan todo. Es una decisión de la cúpula política masista. Están desconociendo la legalidad de Arce, de los diputados y senadores actuales”, aseveró.

Bascopé calificó como “irregular” el proceder de dicha comisión es irregular, puesto que devolver al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) proposiciones acusatorias de juicio de responsabilidades “es atribución del pleno de la Asamblea Legislativa”.

El martes, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos, fue la primera en alertar aquella irregularidad al denuncia que la Comisión Mixta de Justicia Plural vulneró el procedimiento camaral, al no remitir el informe al pleno y tomar una decisión a nombre de toda la ALP y sin una sesión previa en la que participen las tres fuerzas parlamentarias.

Desde las redes sociales, Roberto Laserna, escritor y economista, publicó que si busca desconocer la legitimidad de Añez, la elección de Arce “es nula” y que ella “debería salir libre”. “Pongamos lógica: si la Comisión de Justicia desconoce la legitimidad del gobierno de Añez, su convocatoria a elecciones es nula, por lo que también la ALP (Asamblea Legislativa Plurinacional) de la que esa Comisión forma parte también es ilegal la Fiscalía que la acusa. Debería salir libre”.

“Es una impostura”

El analista político Rolando Schrupp cree que si se pretende desconocer el mandato de Añez los actuales legisladores pueden ser considerados como “usurpadores”, de sus funciones.

“Se debe volver entonces al vicio más antiguo... y deben devolverle la presidencia a (Evo) Morales o ellos mismos son impostores y usurpadores”, precisó para luego añadir que la decisión de la Comisión Mixta de Justicia Plural “es una confesión de que ellos (legisladores) son unos impostores porque son resultados de ese proceso (mandato de Añez)”.

La diputada de la alianza Creemos, Fabiola Guachalla, recordó que uno de los actos más importantes que llevó adelante Añez fue la convocatoria a las elecciones, un proceso que derivó en la “Elección de Luis Arce como presidente. Muchos de los que estemos sentados en la Asamblea hemos sido elegidos democráticamente como autoridades una acción de la expresidenta”, puntualizó.

Las tres proposiciones devueltas

El martes, la mencionada comisión aprobó la devolución de las tres proposiciones acusatorias al TSJ por inexistencia de pruebas que respalden que Áñez haya sido presidenta.