“Hay fecha para el censo, pero no director del INE”

El alcalde Iván Arias observó que el Gobierno hizo conocer nueva fecha del censo, previsto para el 23 de marzo de 2024, pero no hay director del Instituto Nacional de Estadística (INE), ni hubo autocrítica sobre abusos policiales del viernes en la capital cruceña, donde los uniformados se excedieron con la población y protegieron a sectores sociales violentos, afines al MAS.

“Hay propuesta, pero no hay decreto, hay propuesta, pero no hay director del INE, hay propuesta, pero no hemos escuchado una autocrítica sobre el accionar policial que aplicó fuerza excesiva y violencia; hay propuesta, pero no sabemos si fue consultado o consensuado con Santa Cruz”, afirmó Arias.