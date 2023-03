Héctor Arce Rodríguez, el cochabambino que el 25 de febrero cumplió 50 años, es uno de los legisladores de la línea evista que se convirtió en un duro fiscalizador del gobierno de Luis Arce. Uno de los casos de presunta corrupción que sacó a luz fue el del cobro de coimas en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), caso que tenía un testigo protegido que, según el Gobierno, murió en Estados Unidos.

Arce, en un cruce de dardos con Lima, asegura que él no sabía del fallecimiento del testigo protegido y que el último contacto con esta persona fue en noviembre pasado. El legislador también observa cómo se activó el sistema judicial en su contra. Ve con recelo y desconfianza el pedido de unidad de Luis Arce y manda a oír misa y confesarse al ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño. El diputado conversó con Página Siete.

Sobre el caso de ABC, el ministro de Justicia, Iván Lima, dice que usted “no le cuenta toda la historia al país”. ¿Usted sabía que el testigo protegido estaba en EEUU y que murió?

No, no sabía en lo absoluto. Yo me enteré de que el testigo protegido había fallecido aparentemente en un accidente de tránsito en Estados Unidos. Recuerdo que el último contacto con el testigo protegido fue en noviembre, luego desconocemos. Sabía que él estaba a buen recaudo, eso sí sabía, en el mes de noviembre (de 2022).

El ministro Lima tiene que explicarle al país. Existe la Ley 458 que establece los mecanismos de protección que le debe dar el Estado a un testigo protegido por denunciar corrupción. El Estado está en la obligatoriedad, de acuerdo con esa ley, de proteger la identidad, dar resguardo y garantizar la vida de un testigo protegido. Lo que hizo el ministro (Lima) es al revés, él exigió que se revele la identidad del testigo protegido, es más, lo amenazó con meterlo preso, con iniciarle un proceso penal. Yo creo que él tiene que explicarle al país por qué hizo todo eso.

Por último, yo no soy responsable de informar sobre una situación tan trágica, por respeto a la familia yo no puedo hacer esto, yo no sabía, por lo tanto, yo no tengo ninguna obligación ni responsabilidad.

¿Es cierto que usted “protegía” y “lo tenía guardado con siete llaves” al testigo clave, como dice el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño?

El problema es que dichas autoridades desconocen la ley. El ministro Montaño me recomendó que yo me tomé un cafecito con (el diputado) Rolando Cuéllar y solucione (mis problemas). Yo no soy un ser humano perfecto, pero no le acepto esas recomendaciones. La persona que me recomiende a mí tiene que tener ética y moral, más bien de igual forma yo le recomiendo al compañero Montaño que vaya a la misa y se confiese ante Dios por todo lo que está haciendo en ese ministerio tan importante. Que vaya a la misa, que se confiese. Él sabe por qué le digo esto. Yo también sé.

Pese a sus denuncias contra Nina, Montaño y Del Castillo, los casos no avanzan. ¿Quiénes son los intocables del gobierno de Arce, según usted?

Es bien complicado. No tengo una prueba o certeza de eso, pero le voy a dar dos ejemplos, la señora Angélica Ponce tiene una denuncia por usar a la Autoridad Nacional de la Madre Tierra. Con esos recursos pagó los pasajes de su esposo y ella viajaba cada fin de semana. Ya existe una auditoría jurídica en la que dice que la señora Ponce debe devolver (el dinero), recuerdo que son más de 30 mil bolivianos. En un año y un mes no pueden notificar a la señora Ponce, incluso la Fiscalía departamental está a cuadras de su oficina.

Tengo otra denuncia en la Fiscalía de La Paz contra el exviceministro Wilder Quiroz, que montó una oficina fantasma con cuatro funcionarios fantasmas que se gastaron más de 300 mil bolivianos en sueldos sin trabajar. De esos no han logrado notificar a dos funcionarios en más de un año. La imputación formal contra Quiroz tampoco avanza. Pero en mi caso, hace dos semanas y medio se presenta la denuncia en mi contra y ya piden (en la Fiscalía) cooperación que llega a La Paz en 48 horas (para tomar su declaración). Ahí se nota cómo la justicia es cooptada, instrumentalizada.

¿Usted hace un complot contra el gobierno de Luis Arce, como dice el ministro Montaño?

Nunca, jamás. Yo he sido elegido en mi circunscripción con el 92%, la segunda circunscripción más votada del país para hacer dos cosas: sacar leyes en beneficio del pueblo boliviano. A excepción de la Ley del Censo, todas las leyes hemos aprobado, sólo nos hemos opuesto a la Ley del Censo. Segundo, en el tema de fiscalización, nosotros como diputados nacionales titulares ganamos como 20 mil bolivianos al mes para fiscalizar. Considero que la mejor forma de proteger a nuestro Gobierno es que sí hay hechos de corrupción, tenemos que denunciar por obligatoriedad. No estamos en contra de nadie.

¿A qué atribuye las acusaciones que hizo en su contra el diputado Rolando Cuéllar?

Desde mi percepción esta denuncia obedece a una instrucción del más alto nivel para defenestrar políticamente a Héctor Arce por las denuncias que hemos realizado contra la corrupción en los niveles departamental, nacional y otras instituciones.

Segundo: es una denuncia penal falaz, canallesca, que no tiene un sustento. Esa denuncia es sacada de los cabellos, es tan pobre esa denuncia que debería ser rechazada y no admitida, sin embargo, actúan a la velocidad de un rayo.

¿Considera que existe una real división en el MAS?

Podemos tener diferencias, sí, y en muchos casos por el bien de la patria, de nuestras organizaciones políticas. Hemos tomado la decisión de unificarnos, eso ha pasado en muchos casos. Esperemos que así sea, yo tengo la esperanza. Nos hemos hecho daño, sí, y eso ha empezado con los discursos falsos de nuestro hermano vicepresidente (David Choquehuanca), quien llama a la renovación en cada evento y cuestiona a la vieja rosca. Dice: ‘La vieja rosca no sirve y lo que sirve es la renovación, a la vieja rosca hay que ponerle a la basura y los grandes salvadores de la patria son los renovadores’.

A partir de eso empezamos a tener muchos problemas, esperemos que el llamado a la unidad que ha realizado el hermano Lucho (Luis Arce) sea de corazón. Si es así todos vamos a ir en esa línea, pero si llamas poéticamente a la unidad y por debajo actúas con una mano negra para agredir, humillar, perseguir a la vieja rosca, será difícil que haya unidad.

Con todo este escenario, ¿cómo festejará el MAS su aniversario político?

Están convocados todos los militantes y autoridades electas para participar en esta gran fiesta del encuentro nacional del MAS que festeja sus 28 años.