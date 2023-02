En poco más de una década, Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del Presidente del país, pasó de ser el encargado de almacenes de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) a ser acusado de dirigir y negociar la explotación de litio en el país. Esta no es la primera vez que es observado por su participación en la función pública, pero sí es la primera denuncia que viene desde el partido oficialista.

Marcelo Arce nació el 24 de agosto de 1992, este año cumplirá 31 años de edad. Está casado y al igual que sus hermanos vive en Santa Cruz. Es militante oficial del MAS-IPSP, registrado en el padrón del Órgano Electoral desde septiembre de 2018.

Es muy reservado en su vida personal y hace varios meses que dejó las redes sociales que estaban a su nombre. Sólo mantiene una cuenta en LinkedIn, en la que hace pocas publicaciones.

En su perfil se describe como “Ingeniero profesional interesado en la evaluación técnica y financiera de proyectos de energía y recursos naturales, gestión de costos e ingeniería de proyectos. Ocasionalmente imparto módulos de Matemática Empresarial, Finanzas Sostenibles e Ingeniería Técnica como profesor universitario de Posgrado”.

El encargado de almacenes

La relación de Arce Mosqueira con YPFB no es reciente. A finales de 2014, el entonces presidente de la estatal Carlos Villegas activó una querella ante el Ministerio Público por el robo de 146 llantas y cuatro baterías UPS. Uno de los investigados era Marcelo Arce, por haber sido el encargado de almacenes de la estatal en 2011, cuando tenía 19 años de edad.

Aunque fue denunciado como uno de los involucrados, de acuerdo con la documentación del caso, el faltante se evidenció en una auditoría de 2014, siendo que en la de 2013, gestión en la que Arce Mosqueira ya no trabajaba en almacenes, todo lo perdido aún estaba en depósitos. Es decir que el robo ocurrió luego de su gestión. Su abogado defensor, Julio Burgos, dijo a la prensa que por ese cargo Arce Mosqueira recibía alrededor de 3.000 bolivianos al mes.

La noticia causó revuelo por tratarse del hijo del entonces ministro de Economía y ahora presidente del país, Luis Arce Catacora, al que se cuestionó por tener a su familia trabajando dentro del aparato estatal.

De acuerdo con un currículum vitae realizado en el portal Europass, entre 2012 y 2013, Marcelo Arce habría trabajado como planificador en la vicepresidencia de operaciones de YPFB. El documento está enlazado con su cuenta de LinkedIn.

El becario del Estado

El 2 de septiembre de 2014, el Gobierno boliviano lanzó la Primera Convocatoria Pública para las “100 Becas de Estudio para la Soberanía Científica Tecnológica”. En menos de un mes había un total de 642 postulaciones.

Como resultado del proceso de selección (reglamentado por el DS 2100/2014) se otorgó 53 becas: 48 para maestría y cinco para doctorado. Con la admisión de los becarios en distintas universidades del mundo sólo 42 se hicieron efectivas. Entre estos beneficiarios estaba Marcelo.

Así lo corrobora una memoria institucional del Ministerio de Educación. Según el documento, Marcelo Arce fue becario en la Universidad de Génova, en Italia. Su universidad de origen fue la Universidad Privada Tecnológica de Santa Cruz de la Sierra, donde se formó como ingeniero industrial.

Durante su beca desarrolló un modelo de regresión lineal múltiple (MLR, por sus siglas en inglés), para dar solución a problemas de retrasos, costos elevados y bajo rendimiento de grandes y megaproyectos de ingeniería que encaran contratistas EPC (Ingeniería, Procura y Construcción), a nivel de empresas estatales y privadas. Su tesis se tituló: “MLR for the prediction of Petrochemical EPC Project performance”.

“Durante mis estudios en la Universidad de Génova realicé una pasantía en una empresa de ingeniería y construcción, con sede en la ciudad de Milán, fue una experiencia muy valiosa porque me permitió apreciar la cultura y la productividad laboral europea. He sido parte del equipo para el proyecto EPC en Medio Oriente, conectándome con personas de países que lograron la industrialización exitosa de sus recursos naturales”, señala su testimonio para la memoria institucional.

Su retorno a YPFB

Una de las condiciones para los beneficiados con las becas era que a su retorno al país debían incorporarse a distintas empresas públicas. Debían trabajar en el aparato estatal por el doble del tiempo que duró su beca, con el fin de replicar y poner al servicio del país todos los conocimientos adquiridos.

En Italia, Arce Mosqueira alcanzó el nivel de Máster en Plantas y Proyectos Industriales, título que le valió una plaza en YPFB, según confirma documentación a la que Página Siete tuvo acceso. En 2016, a su retorno al país, se incorporó a la estratégica área de proyectos, dependiente de la Dirección de Ingeniería y Proyectos.

Junto con otros profesionales del área encaró “proyectos de monetización del gas natural relativo a la ingeniería del proyecto propileno-polipropileno”.

“Colabora con un equipo que ha visualizado nuevos proyectos, a partir de los hidrocarburos, como son metanol, úrea-formaldehído, GTL, biodiésel, entre otros”, señala el documento.

Desde entonces trabajó, primero, en cargos técnicos y luego en puestos gerenciales. Su presencia no pasó desapercibida. En 2017, desde diferentes sectores, se denunció que al menos una decena de autoridades del Ejecutivo tenían a sus familiares ocupando cargos públicos. Entre ellos el ministro Luis Arce.

Además de Marcelo Arce, que ya estaba en YPFB, su hermano Rafael Arce trabajaba en la ANH. En ese momento la ahora primera dama, Lourdes Durán, ocupaba una gerencia en el Banco Unión.

Aunque al estar en distintas entidades no incurrían en el delito de nepotismo, se cuestionó la ética de la situación. Ante los cuestionamientos, el entonces presidente Evo Morales justificó: “No creo que sea delito o pecado que nuestros familiares trabajen”.

Cargos gerenciales y el “lobby”

En abril de 2019, un acta del proceso de contratación de YPFB (DCO-CDL-GIPI-56-19) advirtió que Marcelo Arce ocupaba el cargo de Coordinador de Proyectos II-GIPI. Su sello mostraba que era parte de la Gerencia General de Proyectos, Plantas y Petroquímica.

Aunque tras la renuncia de Evo Morales dejó la función pública, tras la victoria de su padre regresó a YPFB. Hasta 2021 cumplió funciones en la casa matriz de YPFB y después en YPFB Chaco. Así lo aceptó el vocero de la estatal petrolera, Juan Carlos Ortiz, en una entrevista dada al programa Asuntos Centrales el 9 de febrero de 2022.

“(El hijo del Presidente) ha trabajado en YPFB en la casa matriz, luego trabajó en YPFB Chaco hasta otro mes posterior (...) En la casa matriz era el gerente del área de ingeniería y en YPFB Chaco lo mismo. Esas eran las funciones que ejercía en distintos momentos”, afirmó Ortiz.

Más denuncias

Desde entonces salieron a luz varias denuncias sobre el peso que tiene para realizar el lobby para determinadas contrataciones. Sin embargo, ninguna fue investigada.

La última vino del diputado del ala “evista” del MAS Héctor Arce. Con correos electrónicos, registros de cuatro reuniones y llamadas, además de un audio, el legislador denunció que Marcelo Arce entabló un “lobby” con distintas empresas para realizar un “negociado” a cambio de favorecer a las empresas interesadas en la explotación del litio.

“Tengo la hipótesis, con toda la información, que lamentablemente el hijo de nuestro hermano presidente Luis Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira, ha estado a la cabeza en estos negocios”, dijo el diputado.