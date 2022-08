Huarachi a autoridades del MAS de 2019: Un comandante no abandona a su pueblo

El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, recordó este lunes que junto a los exdirigentes del Pacto de Unidad permanecieron en el país durante la crisis de 2019, mientras que algunas autoridades del Movimiento Al Socialismo (MAS) se refugiaron en embajadas y otros incluso huyeron del país.

“La COB y esta camada de dirigentes no nos hemos escapado, hemos estado aquí, hemos dado la cara al fusil, a la bala, al decreto 4272 del gobierno de facto (...). Un comandante no abandona a su pueblo, no abandona a su tropa, no abandona a sus soldados, el comandante se queda, es el primero que ofrenda su vida”, señaló Huarachi en conferencia de prensa.

El dirigente, quien durante las jornadas de convulsión que vivía el país entre octubre y noviembre de 2019 estaba al frente del ente matriz de los trabajadores, recordó que hace dos años, el 28 de julio de 2020, organizaron las movilizaciones para lograr que el gobierno de Añez convoque a elecciones.

Sin embargo, también señaló que ahora algunos “expolíticos” de ese entonces intentan “denigrar y maltratar” la institución obrera, lo que, en su criterio, son intentos de desestabilización a la dirigencia nacional, reportó Erbol.