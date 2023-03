A diferencia del requisito de no tener militancia política en los últimos ocho años para postular al Tribunal Agroambiental (TA), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo de la Magistratura (CM), los candidatos al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), “el más importante de los órganos judiciales”, pueden renunciar unos días antes de inscribirse. Desde Comunidad Ciudadana (CC) identificaron otras cuatro irregularidades en el reglamento que el MAS aprobó para las elecciones judiciales de octubre.

“No tener militancia en alguna organización política al momento de su postulación”, dice textualmente el inciso 1, del Artículo 20 de requisitos específicos para postular a tribuno del TCP. Contrariamente, para optar al TA, TSJ y CM, la condición señala: “No tener militancia en alguna organización política de carácter departamental o nacional al menos ocho años antes de la postulación”.

El lunes, el Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con su mayoría, entre evistas y arcistas, el reglamento para la preselección de los candidatos a las elecciones judiciales desoyendo los cuestionamientos de la oposición.

“La pregunta es por qué para postular al Tribunal Constitucional, el más importante de los cuatro órganos judiciales, no exigen también no tener la militancia política por lo menos ocho años antes y solo dicen que es suficiente que no lo tenga al momento de su postulación. Esto demuestra que esto está totalmente digitado y amañado para beneficiar a los postulantes que sean afines al Gobierno y al oficialismo”, denunció este martes el diputado de CC Carlos Alarcón.