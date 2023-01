“Desde Presidencia hubo instructivo, quien quería iba, no era obligatorio”, detalló una de las fuentes.

El tema cobra vigencia debido a que el martes se realizaron movilizaciones en contra del Gobierno, por la represión a las movilizaciones cruceñas, tras la detención del gobernador Fernando Camacho. Las manifestaciones se realizaron en las nueve ciudades capitales del país. No obstante, grupos de choque en La Paz agredieron a manifestantes y a periodistas.

En imágenes difundidas en medios se ve a los afines al Ejecutivo tomar la plaza Abaroa, para no permitir protestas. En la zona sur, los grupos de choque atacaron a los manifestantes, incluso, en los registros de video, se ve que hicieron detonar petardos en dirección al cuerpo de quienes marchaban en contra del Gobierno.

Una tercera fuente detalló que “un grupo de choque” fue organizado por funcionarios del Ministerio de Gobierno, presidido por Eduardo Del Castillo, quien también es miembro del grupo “Columna Sur”.

Eduardo Lohnhoff Bruno, funcionario de Migración, dependiente del ministerio de Gobierno, fue uno de los identificados en las contramarchas. “Ayer (martes) se pudo contrarrestar de concentración del fascismo (...). Dicen por ahí: ‘hay que dejar a la gente manifestase, movilizarse’. No, no hay que dejar al fascismo manifestarse (Sic)”, dijo Lohnhoff, en su cuenta de Facebook, en una transmisión en la que, además, calificó de “pandilleros” y consumidores de cocaína a quienes se movilizaron en la zona sur.

Una cuarta fuente dio a conocer que otro grupo fue conformado por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, titulado por Edgar Montaño, con los denominados “guerreros azules”. Señaló que también se movilizaron funcionarios de la ANH y de YPFB.

Neilss Quinteros, funcionario de la ANH, fue identificado entre los movilizados. Quinteros no negó su participación en las contramarchas, pero afirmó que no hizo daño a los manifestantes.

“Yo no ataqué a nadie, mucho menos con artefactos explosivos. Si alguien muestra algún video o alguna fotografía donde yo esté agrediendo a alguien, o con un petardo, inmediatamente me someto a la justicia, por eso hasta la fotografía está cortada, ya que no portaba en mis manos nada y estaba caminado con normalidad”, expresó en sus redes sociales.

La periodista Cecilia Lanza, quien hizo la cobertura en la contramarcha de afines al MAS, relató que se notaba que estaban organizados. Agregó que pudo reconocer el acento argentino en dos personas que eran parte de un grupo.

“He escuchado acento argentino, por lo menos de dos de ellos. Me comentan que han reconocido a una de las chicas, que es de este grupo político Columna Sur, además mandaban a trotar como hacen en su formación, incluso con gritos medio milicianos”, detalló.