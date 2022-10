Iglesia insta al Gobierno: Busque solución para no llegar al paro

El monseñor René Leigue, arzobispo de Santa Cruz, pidió al Gobierno buscar una solución para evitar el paro cívico cruceño que iniciará a partir del 22 de octubre, en caso de que el Gobierno no abrogue el Decreto Supremo 4760 y establezca que el Censo de Población y Vivienda se realice el 2023.

“Creo que la amenaza de un lado y del otro, no nos ayuda eso en nada y si realmente pensamos en los pobres como se dice, como dice el Gobierno, entonces busque solución para no llegar a este problema, para no afectar a una parte que de verdad sufre de esa persona que cada día se busca el pan para vivir”, pidió el religioso durante la homilía de ayer, domingo.