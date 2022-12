El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue Cesarí, sostuvo que ofrecer juicios a quien piensa distinto no es el camino para encontrar la paz. La autoridad religiosa, por otro lado, pidió que se ponga orden en el tema de los avasallamientos.

“Hay que perdonar, no hay otro camino para encontrar una paz verdadera. De lo contrario si queremos buscar una paz, pero ofreciendo juicios por aquí por allá a aquel que no piense igual que ellos, no es el camino para encontrar una paz”, indicó el monseñor Leigue Cesarí en su homilía dominical.

Una vez que terminó el paro de los 36 días, por la fecha del censo, desde el oficialismo se anunciaron procesos en contra de los líderes que estuvieron al frente de esa movilización: Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno; Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz; y Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz.