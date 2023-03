Fátima Jordan, esposa del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, denunció este martes que no dejaron ingresar al interior del penal de Chonchocoro al abogado Efraín Suárez. El jurista debía entregar a la autoridad la Ley Departamental de Ausencia Temporal para su promulgación.

“No lo dejan ingresar (al penal), no sabemos por qué. Primero me dijeron que porque él no estaba en la lista de abogados autorizados para ingresar al penal, cuando le mostré que sí estaba en la lista de los abogados autorizados se les cayó la mentira”, denunció Jordan en inmediaciones del penal de La Paz.