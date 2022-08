Impuestos entrega el NIT de la Apdhb a dirigente afín al MAS

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) reconoció a Edgar Salazar Limachi, afín al Movimiento Al Socialismo (MAS), como representante legal de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdhb), denunció la presidenta de esa entidad, Amparo Carvajal.

“Grande fue mi sorpresa cuando me indicaron que mi persona ya no figuraba como representante legal de la Apdhb. Es lamentable el accionar de personas que se hacen pasar como representantes de nuestra institución, como ser el señor Edgar Salazar Limachi, quien no representa a la institución”, escribió la representante de la entidad, Amparo Carvajal, en una nota enviada a Ranulfo Prieto, gerente distrital La Paz II, del SIN.

“En la Asamblea –afirmó Carvajal- los trabajadores son voluntarios, pero hay un secretario que recibe la correspondencia y está asegurado a las AFP (Administradora de Fondos de Pensiones) y siempre, antes del 15 de cada mes, debemos cumplir con las obligaciones sociales”, afirmó.

Este proceso lo realizan habitualmente a través del internet, pero el pasado miércoles no podían ingresar. Alrededor de las 10.00 de la mañana la propia Carvajal fue a las oficinas de Impuestos de la avenida 20 de octubre. “La gente joven de impuestos internos me atendió. Me dijeron que no tenemos el NIT y que éste le dieron a Edgar Salazar y pregunté con qué documentos, más no me dieron una respuesta”, afirmó.

En diciembre del año pasado, se llevó adelante un “Congreso Ordinario” impulsado por el MAS donde se eligió a Édgar Salazar como el nuevo presidente de la Apdhb, pese a que no tuvo el reconocimiento de sectores que forman parte de la entidad. Este evento se realizó en la Federación de Mineros donde también se trató la expulsión de Amparo Carvajal porque se habría parcializado con el gobierno de Jeanine Añez y no así con las víctimas de Sacaba y Senkata durante la crisis política de 2019.

Carvajal se quedó todo el miércoles en Impuestos tratando de hablar con alguna autoridad que le dé una solución. “Pedí hablar con una representante, no podían hacer nada y me quedé hasta las cuatro de la tarde. (Me respondieron que) tienen la orden de habilitar a toda persona que desee sacar un NIT. ¿Así? (les cuestionó Carvajal) Habilitan ustedes nada más a alguien que venga y diga que es el representante legal de la Apdhb, una institución de más de 45 años”, afirmó.

El jueves volvió a las oficinas de Impuestos y logró entrevistarse con el gerente distrital del SIN, Ranulfo Prieto. “Él me presentó (documentación) del falso congreso que realizó en la Federación de Mineros con una gran cantidad de sellos y firmas. Me enseñaron los documentos, ellos tenían la fotocopia aunque no me quisieron dar una copia. Entregué mi personalidad jurídica, el NIT y los errores de ellos, pero no se podía hacer nada ese día”.

Carvajal volvió el viernes para entregar nuevamente toda la documentación enumerada o foliada y espera que esta semana puedan solucionar este problema. “Solicito rectificar el nombre del representante legal que figura en su sistema de nuestra institución lo más antes posible ya que tenemos que realizar diferentes trámites; Entre ellos: las AFPs, la presentación de planillas mensuales ante el Ministerio de Trabajo y otros”, concluyó.