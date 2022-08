“Institucionalización” agrava la situación, según juristas

Opositores y juristas independientes consideran que la convocatoria para “institucionalizar” casi 500 cargos de jueces empeora la crítica situación del sistema judicial. Por su parte, en el oficialismo ven que es un importante primer paso para la reforma.

“El nombramiento de 500 acefalías no va a producir una reforma, sino todo lo contrario. Se están titularizando a militantes del Gobierno que ahora sirven como jueces transitorios. Ésta no es una medida de profundidad como se necesita, sino que garantiza la continuidad de la sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo”, indicó Juan Del Granado, miembro de los juristas independientes que abogan por un proceso de reestructuración.

Para el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, la determinación del Consejo de la Magistratura es una nueva muestra de manipulación política. Para el legislador opositor es, incluso, un acto desvergonzado que confirma el control oficialista sobre este poder del Estado.

“Primero se debe llevar a cabo la revolución de este ‘sistema de injusticia’ y después se nombra a los nuevos jueces. No como el Gobierno quiere hacer, consolidar a las autoridades azules para que los cambios sean estériles y sólo beneficien al poder”, dijo.

El diputado Juanito Angulo, del MAS, discrepó, ya que considera que la medida asumida por el Consejo es un paso importante para comenzar a resolver los problemas del sistema judicial.

Afirmó que esto se debe a que así se dejará de depender de funcionarios que sólo están temporalmente en su cargo.

“No hay que olvidar que estas son personas que están a cargo de servir al pueblo. El que sean autoridades capacitadas y en cargos institucionales ayudará a luchar contra la corrupción y permitirá sentar bases para trabajar en profundidad”, sostuvo.

Si bien su colega Ramiro Venegas apoyó la determinación de las autoridades judiciales, también reconoció que el proceso no se está llevando a cabo correctamente. “Hay una improvisación en la forma que se afrontan los retos. Tenemos que ordenarnos para lograr avances”.

El viernes, el ministro de Justicia, Iván Lima, informó que se llevará a cabo una convocatoria para “institucionalizar” a 489 cargos de jueces. El objetivo es que desde este mismo año los puestos ya no estén ocupados por operadores transitorios.

Lima reveló el plan en una conferencia de prensa junto al presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, y los otros dos consejeros: Omar Michel y Mirtha Meneses. Las autoridades explicaron que los jueces transitorios podrán postularse de manera específica.

Sin embargo la conferencia misma fue motivo de críticas, específicamente porque quien dio la información fue el ministro Lima y no los consejeros.

“Es un acto casi grosero de sumisión al poder político. En vez de ser una autoridad del ente judicial quien dé a conocer la medida, fue un representante del Poder Ejecutivo, demostrando quién realmente tiene el control. Pronto las sentencias serán anunciadas y dictadas por el ministro”, reclamó Del Granado.

Angulo defendió el formato de la conferencia, al asegurar que fue establecido por la decisión del Consejo. “Ellos consideraron que sería importante que lo haga la autoridad que está a cargo del área”, manifestó.

No convenció a su homólogo de CC Alarcón, quien consideró que fue todo un acto de manipulación, un “asalto” del MAS.

“Al ver esto se demuestra que al país no le queda otra opción que iniciar una cruzada contra el sistema de injusticia. Para ello, por suerte, tenemos el requerimiento de los 2/3 en la Asamblea para frenar este intento de mantener la corrupción, aunque tratan de superarlo. Pero la lucha no debe limitarse al Legislativo: la ciudadanía debe demostrar, como ya lo hizo en las anteriores elecciones judiciales, que no aprecia que el MAS se burle de sus necesidades”, argumentó.