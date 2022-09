Interculturales dan 24 horas al diputado Arce para disculparse por calificar a su organización como criminal

El secretario de Juventudes de la Federación Departamental de Comunidades Interculturales, Wilmer Pari expresó su molestia contra el diputado Héctor Arce y le dio 24 horas de plazo para disculparse públicamente por calificar a su sector como una organización de criminal, al momento de denunciar el caso “coima millonaria” en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

“A nosotros como familia intercultural nos diga una organización criminal. En ese sentido, nosotros pedimos las disculpas públicas, le damos 24 horas para que se pida disculpas. Por lo tanto, estamos en estado de emergencia (...) No vamos a permitir que estén difamando a nuestros representantes nacionales, si aquí no hay pruebas, no debíamos de difamar, Héctor Arce si no muestras pruebas y no fundamentas vamos a tomar otras medidas”, advirtió el dirigente en un video que circula en las redes sociales.