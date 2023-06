La dirigencia de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csciob) ratificó la expulsión de sus filas del vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García. Sin embargo, la Dirección Nacional del MAS emitió una resolución respaldando a García en su cargo y considera que la expulsión solo es impulsada por dirigentes que traicionan el mandato de sus bases.

El martes, la Csciob emitió una resolución en la que dispuso “la expulsión (de Gerardo García) y veto con ignominia definitiva para ocupar los cargos en la Csciob”. Además, se remarcó que “queda suspendido del cargo de vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS-IPSP”.

La dirigencia ratificó hoy esa medida. “Da rabia, duele que Gerardo García, vicepresidente del MAS-IPSP, es parte de los Interculturales, en vez que él llame a la unidad y no al enfrentamiento, no a la división, está ocasionando problemas dentro de nuestro instrumento del MAS-IPSP. Entonces también estoy de acuerdo que el hermano Alavi le haya dicho que le expulsamos de la Confederación”, señaló la dirigente de las mujeres Interculturales, Cristina Galian.

Eber Vilca, ejecutivo de la Federación Intercultural Carrasco, también cuestionó a García por ir contra el actual Gobierno y dijo que por ese motivo se lo desconoció de las filas de los Interculturales.

“Él está velando intereses más personales, políticos, no se a qué se debe sus intereses, pero lamentablemente no está bien su actuar, por esa razón la familia Intercultural se ha sentido en un momento molesta, posteriormente a la cabeza de la Confederación lo han desconocido. Y eso también nosotros como dirigentes respaldamos”, manifestó.

Por su parte, el dirigente de los Interculturales, Guido Cuadros, ratificó la expulsión de García y dijo que la medida se tomó en reuniones del sector. Considera que el vice del MAS cometió muchos errores.

“Gerardo García hizo muchas cosas que no debió hacer (...) Gerardo García no es orgánico, fue puesto por dedo, vale la expulsión (...) vale la expulsión de Gerardo García, fue puesto a dedo (...) Gerardo García no respeta las normas del MAS”, señaló Cuadros a DTV.

Sin embargo, la Dirección Nacional del MAS-IPSP emitió una resolución del ampliado llevado a cabo ayer en Cochabamba, donde participaron la representación de las nueve departamentales del partido. En el documento destacan seis conclusiones.

“Respaldar al compañero Gerardo García en su condición de vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS-IPSP, electo legítimamente y legalmente en congreso nacional ordinario del instrumento político, hoy atacado por algunos dirigentes que traicionan el mandato de sus bases a través de resoluciones sin ningún valor legal para con el instrumento político”, señala una de las conclusiones.

Desde el MAS consideran que en los últimos días algunos operadores del Gobierno vienen atentando contra el partido y atacando su vicepresidente.

En ese sentido, ratificaron que el MAS no es parte de este Gobierno que ataca a los dirigentes del instrumento político; que está envuelto en temas de protección al narcotráfico y corrupción; e impulsa una campaña de difamación y estigmatización contra la zona del Trópico de Cochabamba.

También se repudió la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que anuló los procesos que pesan contra el actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. En la última conclusión, se recordó que las autoridades electas deben participar y rendir cuentas en los congresos del MAS.

El congreso del MAS fue programado para el 3,4,5 de octubre en la localidad de Lauca Ñ, Cochabamba.