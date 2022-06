Interculturales: Si tanto habla de renovación, el Vicepresidente ya no debería estar en el cargo

“Aquellas personas que van a generar traición ya se les está identificando, se les va a decir con nombre y apellido que no se vengan con políticas injerencistas de otros países como lo han hecho durante el golpe de Estado”, manifestó.

Veizaga advirtió que aquellas personas que busquen “atentar” al denominado proceso de cambio no traicionan a una organización política sino al país.

“Si tanto habla de la renovación nuestro vicepresidente (David Choquehuanca), él ya no debería estar (en el cargo), como quien dice, debería estar un joven ahí. Por lo tanto, si hablamos de renovación, existe (en el MAS), es natural”, sostuvo, según Erbol.

Incluso dijo que otro de los que pide renovación es el diputado Rolando Cuéllar, quien también ya tiene sus años y que debería dar espacio a otros dirigentes jóvenes.

“Yo me acuerdo cuando era niño, él estaba de dirigente y ahora sigue como dirigente, él no se da cuenta que ya es parte de la vieja rosca y no de la renovación”, declaró.

El dirigente también hizo referencia al jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, a quien consideró un “factor de unidad del país” dentro del MAS.

Choquehuanca fue acusado por los dirigentes nacionales del MAS-IPSP de estar con planes de formar una “estructura política” propia, lo que buscaría generar una supuesta división al interior del partido.

Durante una reciente entrevista a un medio argentino, Choquehuanca reflexionó que es “bueno tener diferencias”, que en el mundo hay “carencia de líderes” y que los revolucionarios buscan cambios.

“Somos semillas, tenemos que sembrar. Si la papa no se siembra y no se renueva, la papa desaparece”, afirmó el fin de semana.