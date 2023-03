Lily Peñaranda, internacionalista y politóloga, considera que fue un “error” la presencia del comisionado Joel Hernández en el acto de desagravio de los vocales electorales de 2019. Agrega que ese desatino le quita seriedad y descalifica cualquier informe que emita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de su visita.

En entrevista con Página Siete Digital, Peñaranda indica, entre otros detalles, que “queda muy claro que ésta es una visita de un buen amigo que no va a ser imparcial”, e identifica, además, que hay una “red”, compuesta por una serie de individuos y contactos, que arremete contra el sistema internacional liberal.

El reglamento de la CIDH señala que “podrá realizar una investigación In Loco, “previo consentimiento del Estado”. En el caso de Bolivia ¿No es una apuesta riesgosa del Ejecutivo? o ¿A qué está jugando el Gobierno?

El Gobierno, el año 2019, cuando llamó a la OEA para que haga una auditoría, y emitió un informe adverso a lo que quería el partido de entonces gobierno, a la cabeza de Evo Morales, pensaba que se iba a decir que no hubo fraude, y salió lo contrario.

Lo que hace este Gobierno es tratar, es preparar el terreno en espacios como de la OEA, o la CIDH, o en instituciones. Es un tema de individuos, de contactos y de los Estados que están asociados en esta línea apoyándose mutuamente.

En ese momento fue Almagro quien primero llegó y fue muy amistoso con Evo Morales. Se fue incluso al Chapare y todo eso indicó al gobierno de Morales que Almagro era confiable, cosa que extendieron una invitación para la veeduría; y esto ya no lo hacían para Venezuela, por ejemplo, porque Venezuela ya había determinado que Almagro y la OEA era enemiga y después sale de la OEA, incluso. Entonces ya no hubo oportunidad para la OEA para ver cómo se desarrollaban las elecciones en Venezuela, y bueno no se sabe si fue fraude o no. Almagro previó esto e hizo esta jugada y una vez que le pidieron el informe, claro, salió totalmente adverso y esto salió del control del MAS.

Otro ejemplo de esto es que en el año 2021, el Departamento de Estado de Estados Unidos también emite un informe, refrendando lo que dice el informe de la OEA, que hubo irregularidades en las elecciones de 2019, cuando el gobierno del MAS esperaba que no fuera así, porque había establecido contacto con senadores y miembros del Congreso, asegurándose, previamente, que el informe iba a ser positivo para el MAS. Es decir, estaban esperando un resultado que diga que no hubieron irregularidades y más apoyando la teoría del golpe de Estado.

En esas ocasiones les salió mal, en esta ocasión quizás no. Parece que hay una interlocución bastante estrecha con Hernández, que es mexicano. Sabemos que el gobierno mexicano también está alineado con los postulados de MAS y solamente Bolivia invita a quienes con cierta certeza van a emitir criterios que favorezcan al MAS y al Gobierno. No se arriesgarían a traer comisiones o entidades que vayan a decir lo contrario o que respalden la narrativa del fraude o la narrativa de que en Bolivia sí existen problemas de derechos humanos.

Es decir, con la experiencia de 2019, con la OEA, ¿El MAS aprendió la lección y ahora busca evitar cometer ese tipo de “errores”?

Se podría decir que sí. Va a tener mucho más cuidado sobre a quién invita y a quién no, asegurándose con mucha más certeza de que quien va a venir tiene ya el libreto correcto y no va a salir por la tangente, pero, por supuesto, esto siempre es un riesgo. El Gobierno del MAS todavía está intentando dar cara hacia el exterior, hacia el sistema y la sociedad internacional, indicando de que es falso, de que aquí no se viven problemas de derechos humanos, y recordemos que también Bolivia ejerce la vicepresidencia en el Consejo de derechos humanos de las NNUU, donde también está Rusia y otros países que están atentando contra los derechos humanos.

Entonces, hay una incongruencia en el sistema multilateral, pero esa incongruencia y esa polaridad que hay ahora en el sistema internacional -y en todo lado realmente- es la piedra angular de la debacle del sistema internacional, y es donde encuentra Bolivia también a muchos socios.

Bolivia no está sola en el modus operandi. Es algo más grande que sólo Bolivia y lo podemos ver emulado en muchos otros países vecinos incluso.

Entonces se trata de una red de apoyo. El mundo se ha polarizado nuevamente, no solamente en nuevos jugadores y potencias económicas, sino también a nivel ideológico, y quizás más a nivel de revisión del sistema multilateral y el sistema liberal, y la democracia y la institución de los derechos humanos y todo lo que viene con el sistema internacional, con el que tanto tiempo hemos vivido todos los países sin revisarlo, antes, pero ahora sí hay muchos países que están alineados en eso. Justamente en eso es que se apoyan para este tipo de intentos de dar la cara al sistema internacional.

Si las recomendaciones de la GIEI no se cumplen a cabalidad hasta ahora, ¿Para qué tener otro informe de una visita, en este caso, “In Loco”? ¿No será que detrás puede haber algún otro objetivo? Si es así ¿Cuál puede ser?

Estamos viendo, justamente, el tema de César Apaza, viendo el caso de Jeanine Añez, está el gobernador de Santa Cruz, estamos viendo el tema para la reforma de la justicia... Es decir, la sociedad civil domésticamente necesita que alguien de afuera diga que aquí no hay ningún problema, a pesar de que lo hay, también se necesita alguien que lo diga hacia fuera. Es el juego de dos niveles: que hacia adentro se pueda decir “bueno, ha llegado alguien y dice que aquí no hay problema y ese alguien está respaldado por la OEA y el sistema interamericano, y pues como ellos lo dicen, nosotros hacemos caso al sistema internacional, y a quienes tienen autoridad para decirlo y no hay necesidad de una reforma tan profunda de la justicia”, podría ser, o “no hay presos políticos, realmente es un juicio justo porque hubo golpe...”.

Es realmente una forma de reafirmar el discurso del golpe y del discurso que lleva a decir que “aquí no pasa nada”, incluido el tema económico, de que “no estamos mal, de que no hay problemas económicos”. Es la necesidad de refrendar esto afuera y adentro.

¿Qué hay detrás del acto del comisionado de Joel Hernández al asistir al desagravio de los vocales de 2019? ¿Hay margen para pensar que fue un desatino o fue premeditado?

Es un error en el sentido de que descalifica totalmente cualquier informe que vaya a salir de esta visita, pero es premeditado desde el punto de vista de la afronta que hacen los gobiernos mexicanos y bolivianos mismos al sistema democrático y ésta es una doble jugada, es un mensaje bastante fuerte.

Es un desatino, pero terrible y bueno hemos visto desatinos en muchas ocasiones de personas que están en esta línea política, tanto afuera como adentro y en otros países también, en situaciones locales en México, en Colombia, en Argentina, etc. Es algo que se emula en otros lugares, como decía, y creo que ha sido un error muy craso del señor Hernández. Lo debe estar pensando y reviviendo muchas veces, porque esto le quita total seriedad al informe vayan a emitir. Queda muy claro que ésta es una visita de un buen amigo que no va a ser imparcial.

¿No es un tiro en el pie también del Gobierno? No es disparatado pensar que, desde ya, es una especie de estrategia para desportillar desde un eventual informe negativo...

El desportillar un informe negativo es realmente difícil que se pueda hacer a estas alturas. Lo complicado en este asunto, es que ya no importa lo que diga el Gobierno o lo que deje de decir. A pesar de que es tan evidente de que en tantos ámbitos están usando la herramienta de la mentira, así de simple, y de la disuasión de la verdad, de donde salga, es difícil que esto pueda revertirse, de alguna forma, ante la opinión pública.

Esto no quiere decir que el resultado y el informe ya no va a tener el efecto que debería haber tenido, ya es un hecho, y por supuesto que no va a tener un efecto en el Gobierno. Lo más probable es que sigan y continúen con la narrativa que habían planificado inicialmente con la llegada de los comisionados, que “Bolivia no tiene problemas en términos de DDHH”, o al menos no tan severos como podía haber resultado de un informe menos sesgado, pero en la población civil va a quedar por supuesto esto. Eso se suma a los tantos desatinos que ha tenido el Gobierno, desde que asumió el mando, pero no va habrá cambios de fondo gracias a eso.

Joel Hernández es mexicano, es diplomático. El aliado del gobierno del MAS es el gobierno de México, ¿Este factor puede incidir de alguna en un comisionado o es demasiada suspicacia? Es decir ¿Por qué ese comisionado y no otro?

Es totalmente plausible esa hipótesis. El sistema de la OEA, como se elige a los comisionados es que cada país miembro de la OEA, de la asamblea general, propone una terna, tiene que ser una persona no nacional del país que lo propone y los otros dos que sí son nacionales, y después la asamblea general vota por los siete mejores candidatos.

Por supuesto que el gobierno de Manuel López Obrador va a poner y sugerir a personas que son afines a su gobierno y a su línea política. Y de ahí salen también de otros países. Por ejemplo, no era comisionado, pero Paulo Abrao, recordemos, salió muy escandalosamente de su cargo como secretario de la CIDH, justamente porque se esclarecieron los vínculos que tiene directamente y el sesgo político que tiene con el que ejercía el cargo, favoreciendo a gobiernos de la autodenominada izquierda de Latinoamérica.

Entonces, lo mismo sucede con comisionados. Son los gobiernos con sus postulados, con sus ideologías y objetivos que proponen a los comisionados y esto, por supuesto, se manifiesta en una polarización muy grande en decisiones. O sea, hay individuos, nos tenemos que remitir a individuos y sus afinidades políticas dentro de, y no solamente a sus cargos o currículums, que son bastante bastos y muy reconocidos y muy bien respaldados de todos los comisionados, hay que ver también las afinidades políticas... Y un ejemplo es que en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 2021 se respondió a la consulta de Colombia, elevada en aquel entonces por Iván Duque, sobre si la reelección presidencial era un derecho humano. La corte del sistema interamericano dijo “no”. Pero al mismo tiempo vemos, en el mismo sistema, personas como el señor Hernández o Paulo Abrao.

Entonces, por supuesto que la política doméstica de cada uno de los países tiene directa influencia en quienes están ejerciendo cargos dentro del sistema interamericano y esto se plasma en un apoyo no solo doméstico, sino ya internacional, y en el tejido de red a través de individuos en el que hacen frente a un sistema internacional liberal, que durante mucho tiempo estuvo sin revisionismo y ahora tenemos dos polos, tenemos una suerte de guerra fría nuevamente.

¿A qué apunta esta red de apoyo que menciona?

Se propone destruir los pilares de la democracia, pero lo curioso es que se hace a través de un discurso democrático. Los gobiernos de estas líneas se presentan como democráticos, pero no lo son, y esto lo vemos desde la unión soviética y otros países, incluso China. Sabemos que no es democrática, no hay las mismas libertades que hay en países que sí aplican los valores, el liberalismo y de la democracia, y todas las instituciones y valores que implican.

Entonces, estos tejedores de redes, los individuos dentro del sistema interamericano, son parte de gobiernos que se presentan como democráticos, pero son más autocráticos y buscan más bien destruir la institucionalidad democrática, la institucionalidad en general de los países, tienen una agenda clara y es lo que hacen a través de instrumentos como la visita in loco de la CIDH: tratar de presentar a los gobiernos que son de la misma línea como bastante democráticos, respetuosos de las instituciones, respetuosos de los derechos humanos.

Sin embargo, lo que hacen en hechos y no en discurso es aportar a la destrucción de eso, porque al venir acá a Bolivia y decir que no hay problemas o ignorar a un grupo frente a otro y darle solo atención a quienes son partidarios del MAS se está haciendo un daño al país, porque el objetivo de este tipo de herramientas in loco es, más bien, proteger, que se respeten los derechos humanos y en este caso se haría lo contrario. Se está utilizando muchos recursos económicos y de otra índole y tiempo, para presentar una falsedad ante el sistema interamericano.