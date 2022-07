”Irresponsable” y “chachón”: tres ministros de Arce atacan a Camacho por el censo

En medio de la polémica por la postergación del censo, tres ministros del gabinete de Luis Arce atacaron al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus críticas a esa decisión y su ausencia en la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA).

Camacho rechazó la decisión asumida por esa instancia y el Gobierno de postergar la gran encuesta hasta 2024.

Luego se reunió con sectores regionales que asumirán medidas de presión en las próximas horas.

Prada y las críticas a Camacho

La mañana de este jueves, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, cuestionó a Camacho y lo calificó como “una vergüenza de gobernador” tras denunciar una baja ejecución en la Gobernación cruceña.

Luego cuestionó su ausencia en la reunión del CNA, que definió la postergación de la gran encuesta.

“El gobernador pudo haber llegado en avión, pudo haber llegado en auto, pudo haber llegado en carretón si hubiese tenido la voluntad, pero sencillamente no la tenía porque no está en él tener una vocación democrática”.

Montaño y sus discurso

En horas de la tarde, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, se refirió al mismo asunto calificando al gobernador de “chachón”, es decir, que se ausentó.

“El único que faltó a esta reunión fue el gobernador de Santa Cruz. Entonces, mis hermanos, cómo un faltón, cómo un chachón ahora quiere imponer su capricho para acelerar el censo y está convocando nuevamente a reuniones, pero sin embargo, al chachón se lo manda a la esquina para que pueda recapacitar y no gestar ningún golpe de Estado”, señaló Montaño en la entrega de viviendas en El Alto

En ese contexto, en alusión al caso de la crisis de 2019, el ministro dijo que “no es venganza” sino “justicia” lo que demandan los sectores sociales. “En Bolivia no va a mandar ningún faltón, ningún chachón”, concluyó.

Del Castillo y su post

Horas más tarde, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, se estrelló contra Camacho mediante un mensaje publicado en sus cuentas de redes sociales en el que también cuestiona su inasistencia en la reunión de autonomías y postura sobre el censo.

“La invitación se cursó con tiempo de anticipación para que el Gobernador cruceño llegue a esta reunión, en caso de que no haya querido venir ese ya es su problema. Si alquiló vuelo chárter para venir a La Paz a dejar una cartita, podía hacerlo para representar a todo un departamento, ahora que es Gobernador”, escribió Del Castillo.

“Finalmente, es lamentable que nuestro departamento, el más grande del país, tenga como Gobernador a una persona que no trabaja, no asiste a reuniones, no presenta obras, no da ideas ni propuestas y solo busca el enfrentamiento para sacar réditos políticos”, añadió en la parte conclusiva de su texto.

En la noche, Camacho publicó un video como respuesta en el que dice que “el Gobierno central no quiere el censo, que es una herramienta a la que solo los proyectos autoritarios y antidemocráticos le tienen miedo”.