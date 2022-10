Javier Gassó: “2019 es un asunto cerrado, estamos en un momento dulce de la relación”

España celebra esta semana su fiesta nacional. La ocasión es propicia para que el embajador de ese país, Francisco Javier Gassó, hable con Página Siete sobre el nuevo acuerdo marco de cooperación por 100 millones de euros que se suscribirá con Bolivia, de la sugerencia de ajuste a las reglas de juego para incentivar la exploración petrolera, de la crisis política del 2019 y hasta del ánimo anticolonialista que despierta la celebración del 12 de octubre en algún sector de la sociedad.

El diplomático destaca que las relaciones entre España y Bolivia se normalizaron luego de la tensión durante el gobierno de Jeanine Añez para dar paso a una etapa que califica de “dulce”. Se refiere al incidente en el que agentes españoles que visitaron la Embajada de México fueron acusados por el gobierno de Añez de pretender sacar del lugar a alguno de los refugiados del gobierno de Morales.

¿En qué momento están las relaciones de Bolivia y España? Vimos que los presidentes de ambos países se reunieron en el marco de la Asamblea de la ONU.

Yo creo que estamos en un momento verdaderamente óptimo y dulce de las relaciones de España y Bolivia. Fue muy significativo que el Rey, acompañado del Vicepresidente y de la Ministra de Relaciones Exteriores, visitaran el país, acompañaran al presidente Arce en la toma de posesión y tuvieran reuniones bilaterales con ellos y otros actores políticos, que marcaron la normalización plena de nuestras relaciones diplomáticas. Hace dos semanas, los dos presidentes se reunieron en Nueva York, donde trataron el nuevo acuerdo marco de cooperación que vamos a firmar en breve; el presidente Sánchez recordó al presidente Arce que en el segundo semestre de 2023 vamos a organizar una cumbre de jefes de Estado y Gobierno de América Latina y Unión Europea y le pidió al presidente Arce apoyo para la realización de esta cumbre y se acordó que habrá una visita del presidente Arce a España en los próximos meses.

¿Hacia dónde apunta este nuevo acuerdo marco de cooperación?

El acuerdo marco que se firmó en 2018 estaba vigente hasta 2021. Ahora hemos diseñado este nuevo acuerdo marco que estará vigente desde el 2022 hasta el 2025. (El embajador pide a Juan Pita, coordinador de la Cooperación Española, que explique los alcances del acuerdo)

Juan Pita: Tenemos tres ámbitos de acción que son transición ecológica justa, gobernanza democrática y género, y cohesión social. La novedad es que vamos a dar más énfasis a los temas de desarrollo productivo sostenible, a los temas de cambio climático y medioambiente que no fueron tan tratados en anteriores fases de nuestra cooperación. En cuanto a gobernanza democrática y género, vamos a dar continuidad a nuestro trabajo en apoyo al Órgano Electoral, a la Asamblea Legislativa y a la reforma judicial desde una perspectiva de largo plazo.

¿A cuánto asciende la cooperación en comparación al anterior programa?

En este programa vamos a invertir dinero nuevo y fresco en torno a 100 millones de euros no reembolsables por los cuatro años; también habrá una financiación reembolsable de mínimo 30 millones, pero hay que considerar que por el tema de la pandemia y las crisis que ha vivido el país, ha habido una subejecución y tenemos que ejecutar saldos remanentes de la anterior gestión en torno a 40 o 50 millones de euros. (Termina la intervención de Pita y regresa el embajador Gassó).

¿Cuál es el diagnóstico de la justicia para definir un programa de cooperación?

Nosotros coincidimos con la totalidad de los actores con los que hemos conversado en Bolivia en que es necesario fortalecer el sistema de justicia y por eso consideramos que es fundamental continuar trabajando para que se fortalezca desde el punto de vita de la independencia de los jueces, de la profesionalidad de los jueces, la interoperabilidad del sistema de justicia y sobre todo garantizar el acceso de la población a la justicia. Nuestro trabajo de fortalecimiento del sistema de justicia, que lo hacemos conjuntamente con la UE y con la Unodc, se centra en apoyar un fortalecimiento estructural del sistema; no nos metemos en cuestiones de carácter político o coyuntural.

¿Esos planes se han aplicado o se han ido postergando? Porque la UE dijo en una ocasión que se habían revertido fondos.

La UE tenía una previsión de una financiación muy grande para trabajar con la justicia, pero hubo dificultades en determinado momento por diversos temas, como la crisis política del país y la pandemia, y ese proceso se diluyó, pero se retomó hace año y medio con un proyecto un poco menos ambicioso, con cantidades menores. Debo decir que nuestros interlocutores, tanto en la escuela de jueces como en la escuela de fiscales, en el Ministerio de Justicia, están produciendo resultados positivos en este proyecto, que es a largo plazo.

¿Cuál es la posición de Repsol en Bolivia? ¿Se han hecho nuevas inversiones o están explotando lo que se tenía?

Repsol lleva muchos años trabajando en el país, haciendo exploración y sobre todo explotación y prestando servicios a YPFB. De acuerdo a la información que tenemos, es una empresa privada; no puedo hablar en nombre de Repsol, pero ellos tienen interés de continuar trabajando en el país, son conscientes de las dificultades existentes. Ellos habitualmente mantienen conversaciones muy fluidas con el Ministerio de Energías como con YPFB, habitualmente proponen modificaciones en la Ley de Hidrocarburos que permitan, de alguna manera, mejorar las condiciones para una mayor exploración. Es, sin duda, creo yo, la gran dificultad para avanzar en exploración, pero en explotación están teniendo resultados positivos, como hace unos meses con el anuncio de nuevos hallazgos en algunos pozos en (el campo) Margarita y algunos otros. Creo que esto garantiza de alguna manera la continuidad de Repsol en el país. También es cierto que, a nivel mundial, Repsol está interesándose más por otro tipo de energías, energías renovables y limpias. En España, por ejemplo, tiene una tecnología importante de hidrógeno verde. Son áreas que tanto a Repsol como a otras empresas españolas les interesaría llegar al mercado boliviano.

Si se hicieran los cambios necesarios en la Ley de Hidrocarburos, ¿Repsol invertiría más en exploración?

No puedo hablar en nombre de Repsol, pero sí es cierto que en el caso de Repsol o de cualquier inversión extranjera, una mejora en el marco legislativo, normativo boliviano podría beneficiar. La Ley de Hidrocarburos es una ley que tiene más de una década, que se ha demostrado que ha sido muy positiva en algunos aspectos, pero que tiene otros que podrían ser susceptibles de mejorar y mi impresión es que se está trabajando en ello. Si eso se consiguiera estoy seguro de que el clima inversor sería más favorable y por tanto habría interés por parte de empresas con la tecnología suficiente para poder trabajar como socios de Bolivia para la mayor exploración de recursos gasísticos.

¿España o empresas españolas está interesadas en el litio boliviano?

No hay, que me conste, un interés particular de empresas españolas en la exploración del litio, no es el sector en el que mayor tecnología hemos desarrollado en España, sí que hay en la prestación de servicios paralelos o servicios que acompañan la explotación del litio, empresas constructoras, fabricantes de tuberías, en esas áreas hay buena tecnología española.