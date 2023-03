El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), diputado Andrés Flores, denunció este viernes que algunos de sus colegas legisladores evistas no trabajan en el Legislativo, por lo que sugirió no pagarles sus sueldos.

“Al final, yo creo que acá nosotros tenemos que informar a la población. Hay esos diputados que no obedecen, a ellos no deberíamos de pagarles, porque no trabajan toda la semana”, apuntó Flores.

Sospecha que éstos legisladores “están más en su casa, con su familia y felizmente gozando el sueldo como diputado. Este tema tiene que saber el pueblo boliviano. Nosotros vamos a dar un informe, qué diputados trabajan y qué diputados no trabajan, tenemos el control de asistencia”.