El jefe de Bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Diputados, Andrés Flores, lamentó este lunes la agresión que sufrió la familia del dirigente potosino Martín Choque, quien la anterior semana lanzó la silla que iba a ocupar el expresidente Evo Morales. Dijo que el exmandatario no debió permitir esos ataques.

“Creo que estaríamos cometiendo un error gravísimo de atacar a sus familias y eso nosotros no vamos a tolerar. Él (Morales) no debería permitir que se agreda, porque estaba ahí, (lo) respetamos como el presidente, pero no podemos tolerar agresiones físicas, por lo tanto, es intolerable”, señaló Flores en contacto con la prensa.

Choque Condori, el encargado de Culturas del municipio potosino de Uncía, denunció que el fin de semana pasado su esposa e hijo fueron expulsados a “chicotazos” de un cabildo en la localidad de Cala Cala, donde las autoridades originarias del Ayllu Pucara Layme convocaron al encuentro abierto y determinaron la expulsión en represalia al desaire que se hizo contra el líder del partido de Gobierno.