Jefe de bancada del MAS pide la renuncia de Lima, Del Castillo, Novillo y Montaño

En su criterio, no es posible que tanto el ministro Montaño como el presidente de la ABC, Henry Nina, no hayan sido incluidos en la investigación por el caso de presunta corrupción en la estatal caminera.

“Nosotros vamos a seguir insistiendo a que la justicia actúe con todo el peso de la ley, se tiene que llegar a la profundidad y si dicen que no saben, eso quiere decir que ambos (Montaño y Nina) están de pantalla y que son un títere ahí adentro”, cuestionó Arispe.

En ese contexto, le pide al presidente Luis Arce, que si quiere salvar al Gobierno del MAS-IPSP de estos hechos “escandalosos”, debe apartar tanto al ministro Montaño como al presidente de la ABC, porque “afectan a la imagen del Gobierno”.

Asimismo, indicó que las otras dos autoridades que deben dejar sus cargos son Novillo y Del Castillo, por estar involucrados en el denominado “plan negro”, que, en su criterio, está en plena ejecución

“El plan negro está en plena ejecución, sale del ministerio de Defensa, el ministro que está en esa cartera de Estado si dice que no sabe lo que sucede en las FFAA, entonces no tiene el control sobre lo que hacen ahí adentro, por tanto, está por demás. A mí me han intentado desprestigiar y no he respondido, ahí el ministro Del Castillo está jugando, junto con su jefe de comunicación, de apellido Llorenti”, consideró.