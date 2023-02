El exministro de la Presidencia del gobierno de Jeanine Añez, Jerjes Justiniano Atalá, definirá junto a su padre en Brasil, hasta donde viajó por temas de salud, cómo asumirá su defensa legal ante el proceso que se le inició por el caso golpe de Estado I’. El papá confirmó que su hijo no volverá al país por no existir “estado de derecho”.

No obstante, Justiniano Talavera ratificó que su hijo no volverá al país. “Yo le aconsejé a mi hijo que no vuelva, él quiere regresar para enfrentar los juicios, pero yo le he dicho que no hay Estado de Derecho, que hay jueces que son totalmente dependiente del Ejecutivo, que son obedientes al Ministro de Gobierno (Eduardo del Castillo) y que no garantiza ningún estado de derecho y ningún proceso”, complementó el exembajador de Bolivia en Brasil.

“Quieren defenestrar a la oposición”

Las diputadas de oposición María Fernanda Alvarez, de Creemos, y Luciana Campero, de Comunidad Ciudadana (CC), denunciaron que el Gobierno a través de la justicia busca defenestrar a la oposición con la nueva “persecución política” esta vez al exministro Jerjes Justiniano Atalá.

“(Luis) Arce, al igual que Evo Morales, continúa con la persecución política que busca defenestrar a la oposición que ha luchado por la libertad y la democracia en nuestro país (en 2019) quieren hundir todo indicio (de la oposición)”, precisó Álvarez.

Por su lado, Campero sostiene que los procesos contra opositores buscan allanar además el camino del MAS sin oposición para las próximas elecciones.

“Pretenden (los masistas) ser los únicos candidatos en la futura elección en el 2025. Quieren destruir absolutamente toda la oposición a los líderes, para que la gente tenga miedo y que no exista otra opción en el país, porque seguimos teniendo un aparato judicial secuestrado por el MAS”, puntualizó.

Piden activar alerta migratoria para Arias

Ante la salida de Justiniano Atalá a Brasil, la diputada del MAS Gladys Quispe solicitó ayer al Ejecutivo que active la alerta migratoria para “evitar” la fuga de otras exautoridades que acompañaron a Añez en su gobierno y citó al exministro y ahora alcalde paceño, Iván Arias.

“Tenemos conocimiento de que este señor (Jerjes Justiniano Atalá) abandonó el país y en ese caso tendría que haber actuado Migración. Cuidado que mañana el próximo en huir sea el actual alcalde de La Paz que ha sido el Ministro de Obras Públicas, por eso llamamos a que se active la alerta migratoria”, alertó Quispe.

Durante su tiempo como autoridad, al exministro Justiniano le tocó llevar adelante las negociaciones para la pacificación del país, durante los hechos de violencia suscitados en Senkata, Sacaba y otras zonas y regiones del país en 2019, tras la renuncia del entonces presidente Evo Morales. La exautoridad criticó en marzo de 2020 al entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

Actualmente guardan detención preventiva en La Paz los exministros transitorios de Añez: Álvaro Coímbra, de Justicia y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energías.