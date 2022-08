Jhonny afirma que no obedece a “grupos” y acepta el revocatorio

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, manifestó que no obedece a “grupos oscuros” ni a “grupos de poder económico” debido a que es del pueblo. El burgomaestre, luego de los pedidos de sus críticos, expresó su disposición a someterse a un revocatorio de mandato.

“Este alcalde respeta la Constitución y voy a respetar el veredicto del pueblo. Si el pueblo me eligió, si le consultan de un revocatorio, el pueblo dirá (...). Yo tengo que obedecer lo que dice la Constitución. Si la Constitución prevé eso, uno tiene que estar ahí pues”, aseguró el alcalde Fernández.

La autoridad aseguró que no obedece a “grupos oscuros” ni logias ni grupos de poder, debido a que él procede del pueblo. “Yo no obedezco a grupos oscuros, no obedezco a logias, no obedezco a grupos de poder económico. Yo soy del pueblo y mientras le den la voz al pueblo, mientras se respete y se trabaje en democracia los derechos de la gente, todo va a ir bien”, aseguró, en declaraciones a Fides.

Los pedidos de un revocatorio se dieron después del supuesto autoatentado que sufrió el domicilio de Fernández y luego de las denuncias de que en el paro actuaron grupos de choque afines al municipio cruceño.

El lunes, durante la primera jornada de paro en Santa Cruz, Fernández denunció que su domicilio fue atacado “con petardos de alta potencia” y apuntó al gobernador Fernando Camacho. Éste respondió que el hecho fue un “autoatentado”.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) informó que investiga el hecho bajo la denuncia interpuesta por Paola Fernández Rea, hija de Jhonny, por la presunta comisión de los delitos de homicidio en el grado de tentativa.

El mismo lunes, a las 12:52, Fernández Rea se dirigió a la Felcc para interponer la denuncia, la cual -según la Policía- indica que se encuentra en estado de embarazo de seis meses y que tiene dos niños menores de edad, quienes sufrieron “alteraciones psicológicas” por el ataque y que su casa sufrió daños materiales.

“La misma (denuncia) que refiere que presuntos autores se habrían apersonado por inmediaciones de su inmueble y que habrían ejecutado con petardos diferentes explosiones tanto en afueras de su domicilio, como en el interior”, indicó Julio César Cossío, director departamental de la Felcc.

La autoridad policial dio a conocer que se constituyeron al inmueble para recoger indicios y evidencias de lo denunciado. Agregó que la demanda es investigada por la división especializada de delitos contra las personas, coadyuvada por la división escena del crimen, bajo la dirección funcional del Ministerio Público.

Respecto al ataque, los críticos del alcalde expresaron sus dudas debido a que una camioneta que fue utilizada en el ataque corresponde al propio municipio.

Precisamente desde el municipio reconocieron ayer que el vehículo es de la Alcaldía y que decidieron activar un proceso en contra del responsable del motorizado.

“Este vehículo pertenece a la Alcaldía, tenemos la documentación, con todo eso se ha pasado al Ministerio Público para que (esta instancia) investigue (...). Nosotros estamos activando un proceso contra las personas que hayan mal usado este bien que es de la Alcaldía”, aseguró Edwin Tapia, director del área jurídica de la Alcaldía.

La autoridad municipal también indicó que pidieron una pesquisa de todos los vehículos involucrados en el ataque.

“Asimismo, como se ha pedido una investigación sobre esta camioneta, también estamos exigiendo que se haga una investigación de todos los vehículos que estuvieron involucrados en dicho ataque”, manifestó.