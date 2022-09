Jhonny no asistirá a la cumbre por el censo porque dice que lo maltratan y ofenden

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, señaló este miércoles que no asistirá a la tercera cumbre convocada por el Comité Interinstitucional cruceño donde se definirán medidas de presión para exigir la realización del censo en 2023. Alegó que cuando asiste a ese evento solo es para que lo maltraten.

“Yo no voy a asistir. Ya me maltrataron, ya ellos me ofendieron”, manifestó Fernández a los medios de comunicación.

Hace unos días, el Comité programó para este 2 de septiembre la realización de la tercera cumbre donde se definirán nuevas medidas de presión, además anunciaron que se visitará a otras regiones a fin de socializar que el censo se lleve el año que viene.