Jhonny planteará propuesta técnica para que el censo se lleve en diciembre de 2023

“Nosotros comenzamos a trabajar actividad por actividad, con nuestro equipo técnico, a qué conclusión hemos llegado, de que el censo acortando plazos de muchas actividades podemos llevar a realizarlo en diciembre de 2023. Y esa es una propuesta técnica que hemos elaborado, tomando en cuenta todos los elementos de trabajo que ha tenido el INE y el cronograma mes por mes de cada una de las actividades que se presentan en este proceso”, manifestó la autoridad edil en entrevista en el programa Que no me pierda de la Red Uno.

Explicó que iniciaron este trabajo a partir del cronograma de actividades que hizo llegar el Instituto Nacional de Estadística (INE), y tomando en cuenta todos los pasos y trabajos que ya se habían hecho, se hicieron ajustes para que el censo pueda realizarse en diciembre de 2023.

Acotó que se hizo una evaluación de qué actividades ya hizo el INE, las actividades que faltan y cuáles se deben acelerar, para que de esa forma se pueda acortar los plazos y se haga un censo de calidad.

Fernández ya se encuentra en Cochabamba, donde este viernes se llevará a cabo el encuentro plurinacional convocado por el Gobierno nacional, con el objetivo de fijar la fecha del censo.

El alcalde cruceño dijo que presentará la propuesta a fin de que se resuelva de una vez lo conflictos sociales por este tema y se llegue a una pacificación en el país.

“Lo que queremos es que se desactiven los problemas sociales, me preocupa mucho lo que está sufriendo nuestra gente, no podemos seguir maltratando a nuestros ciudadanos así. Y tiene que haber voluntad política también para que se comience a trabajar y definamos de una fecha exacta, pero debatamos en la mesa, no hagamos debate político, hagamos debate técnico también, porque eso es lo que quiere la gente, para que mañana le garanticemos la paz social”, refirió.