Fátima Jordán llegó hoy hasta el penal de Chonchocoro de La Paz y visitó a su esposo Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz. Antes de ingresar al recinto, dijo que el actual Gobierno busca dar “un golpe” a la gobernación cruceña y al cabildo que ratificó a Camacho.

“No sólo quieren dar un golpe a la gobernación cruceña, sino que quieren dar un golpe al cabildo que lo ha ratificado como gobernador, quieren pasar por encima de la decisión de los cruceños dos veces, como siempre, quiere hacer lo que le da la gana. No hay justicia, no hay leyes, no podemos esperar nada del gobierno”, manifestó la esposa de Camacho.