“Esta mañana quedo sorprendida en Migración, cuando ya en la última etapa, para entrar para el viaje he aparecido, me indican ‘un ratito espere’, como media hora esperé (...). Dan vueltas y me dicen que tengo ‘alerta roja’. No sé por qué razón, quisiera que me aclaren las instancias correspondientes”, expresó en conferencia de prensa.

Explicó que ella debía asistir a un evento con la Central Continental de trabajadores y trabajadoras de Educación de Honduras, pero lamentó que la retuvieran indicándole que no podía abordar el avión por una alerta migratoria en su contra.

No obstante, dijo que unos minutos después le informaron que sí podía viajar, pero no alcanzó a tomar el vuelo. “A última hora me dicen ‘puedes viajar nomás, no tienes nada’. Me hacen correr, pero la empresa, el vuelo ya estaba cerrado, no hemos alcanzado, es como una burla para mí, no sé quién dará orden, quién será el mando en el país”, manifestó.