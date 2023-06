El presidente de la bancada paceña de Diputados del MAS, Froilán Mamani, dijo que respetan la decisión de Angulo.

“Son decisiones muy personales, particulares si él (Angulo) tiene la decisión de renunciar, pero no son por temas políticos como dije se respeta la decisión”, enfatizó Mamani a Página Siete.

Más adelante, Mamani descartó que la determinación del exdiputado alteño haya sido por temas políticos. “No es así, no es por temas políticos. Estamos peleados hay diferencias, pero eso no quiere decir que tengamos fractura total, no hay que hacer caso a la oposición”, puntualizo Mamani.

El presidente de la Cámara de Diputados, Jerges Mercado, señaló que intentó comunicarse con Angulo, pero que no tuvo suerte. “Quiero decirle al pleno de la Cámara que he intentado tomar contacto con el diputado Juanito Angulo y lo haría en el caso de cualquier diputado que deje su renuncia, porque finalmente sabemos lo que cuesta llegar a este hemiciclo. Me hubiera gustado saber las razones”, contó Justiniano.